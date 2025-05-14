被指為罷免案領銜人！台南議員王家貞駁斥　批檢：對年輕人不公

▲台南市議員王家貞14日與「王定宇罷免案」真正領銜人胡永融共同召開記者會，嚴正駁斥媒體不實指控。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對媒體報導指稱台南市議員王家貞為「王定宇罷免案」的領銜人與涉案人，王家貞14日與真正的領銜人胡永融共同召開記者會嚴正駁斥，直言報導未經查證錯誤引用內容，嚴重損害其名譽。

王家貞指出，自3月8日呼籲民眾連署罷免不適任立委後，便屢遭惡意中傷，她強調，對於胡姓助理擔任罷免案領銜人一事，事前並不知情，事後則基於關懷與責任給予支援。她也為另一位遭起訴的林姓年輕人感到不捨，認為年輕世代願意挺身為民主發聲，應該受到鼓勵而非打壓。

「整份起訴書讀完，對年輕人實在不公平！」王家貞抨擊，民進黨立委竟拿起訴書四處散播，甚至聲稱可幫民眾申請檢舉獎金，質疑此舉是否意圖恐嚇民眾別再參與連署。她怒問：「若我真是涉案人，檢方會放過我嗎？關心助理有錯嗎？」

真正擔任王定宇罷免案領銜人的胡永融也在記者會中出面說明，他表示自己是自願受黨部邀請擔任領銜人，與王家貞無涉。胡痛批，民進黨執政以來壓制異己、濫用多數優勢，甚至將黑手伸入司法，對推動罷免行動者展開政治追殺。

胡更指控，林同學是在檢調不當對待下遭強迫認罪，其中一份所謂「偽造」的連署書甚至是王家貞服務處的同事本人簽署，卻被歸咎於林，質疑檢方偵辦品質與動機。「這已不是司法偵查，而是無法無天的政治迫害！」胡語氣激動地說。

王家貞最後沉痛表示，她從未涉入罷免案細節，當得知後所做的一切只是提醒年輕人：「政治路不好走，每一步都要踏穩。」她強調，鼓勵年輕人向光而行，是她一貫的初心，呼籲執政者與媒體應回歸正軌，「拼經濟、拼未來，才是人民要的正道。」