疑似同業競爭！知名隱形牙套業者澄清　強調合法進口並提告維權

▲律師提醒消費者勿聽信不實資訊，恐有個資外洩風險，成為惡意競爭者的棋子。（圖／悠雅科技提供）

生活中心／綜合報導

日前有消費者指控綻雅隱形牙套涉嫌違法進口，並造成口腔受損，對此，業者出面澄清，強調所有產品均依法取得相關許可，且進口流程完全符合台灣法規，反控有心人士及同業競爭者煽動消費者，意圖抹黑品牌，已委任律師採取法律行動，捍衛公司聲譽，維護消費者權益。

綻雅(Zenyum)隱形牙套總經理Alex接受採訪表示：「我們的產品已在台灣合法銷售五年，有超過萬人使用過，所有進口牙套皆經過正規申請，並符合食藥署相關規範，相關的報關單據清楚顯示，每一批產品皆依法進口，並無任何違規行為」。他也補充，牙套的所有處方皆由專業牙醫師開立，治療計畫亦由醫師規劃，再交由符合標準的認證廠商製作，過程嚴格符合醫療規範。

面對部分消費者的質疑，綻雅總經理Alex強調，公司一直以來積極與消費者保持溝通，確保每位配戴者在矯正過程中都能獲得專業照護，他表示：「只要有任何不適或問題，我們都會協助安排回診讓牙醫師評估，看是清潔、牙周還是矯正過程中個別差異的狀況。」Alex進一步說明：「矯正本來就是一個需要耐心的過程，公司也都會負責到底，確保消費者能順利完成矯正，但質疑的有心人士，不肯回診看牙醫確認狀況，只說器材違法要退費，這我們就不能接受，」並擔心被慫恿的消費者拒絕回診，影響自身口腔健康。

對於這波爭議，業者透露，經內部調查發現，背後疑似有競業介入操作，透過自救會的集體行動，甚至召開記者會，試圖操弄輿論誤導消費者，使其以「產品違法」為由要求退款。黃翊華律師表示，已掌握多項證據顯示，這場風波恐非單純的消費糾紛，而是有組織、有計畫的抹黑行動，「我們發現有業者與媒體的對話，其中提及會刻意剪輯訪談內容，確保不播出對自救會不利的片段，這讓我們合理懷疑，這起事件的背後確實有競爭對手在操控。」不僅如此，最早在社群平台發表負面貼文、攻擊綻雅產品的帳號，也被查出與另一家隱形牙套公司有關聯，這些證據已正式提交地檢署，並進入刑事訴訟程序。

黃翊華律師強調，若競爭對手透過惡意抹黑、散布不實謠言來傷害企業商譽，恐已涉及妨害名譽、毀謗罪及加重毀謗罪，後續將依法追究，維護企業與消費者的合法權益，黃翊華律師也提醒，勿輕信不實資訊，避免無意間成為惡性競爭者的棋子，個資遭到外洩，甚至捲入誣告或誹謗的法律風險。

▲Zenyum創辦人Julian親自來台，澄清公司在台營運一切合法且正常。

食藥署日前也回應，針對「悠雅透明矯正牙套系統」的許可證（衛部醫器陸輸字第001486號），其核准範圍包括矯正牙模取樣、矯正設計軟體及牙套材質，依法輸入台灣。而在操作上，牙醫師透過該系統為病患規劃治療計畫，再由具許可證的製造業者生產，即屬合法醫療業務環節，並不須額外申請查驗登記。食藥署也強調，已要求所轄衛生局進一步調查，依法釐清相關指控，以確保消費者權益及市場公平競爭。

