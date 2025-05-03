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針對不實抹黑聲明反擊　台鹽：資產評價合理五億潛在利益為臆測

▲台鹽公司聲明，收購台鹽綠能股份依第三方專業鑑價訂定，價格合理並獲董事會通過，外界傳言與事實不符。（記者林東良翻攝）

▲台鹽公司聲明，收購台鹽綠能股份依第三方專業鑑價訂定，價格合理並獲董事會通過，外界傳言與事實不符。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

針對有匿名人士指控台鹽公司以偏低價格收購旗下子公司台鹽綠能股份，疑有損害小股東權益情事，台鹽公司2日嚴正聲明澄清，收購價格係依公正第三方評估與兩位會計師出具複核意見書後訂定，程式依法且價格合理，並無刻意低估資產情事。

另台鹽綠能也宣佈取消原訂5月5日召開的股東臨時會，將擇期重新召集，保障全體股東的參與與知情權。

台鹽說明，本次擬收購台鹽綠能33.25％股權的評估區間為648.6萬至1611.6萬元，最終採中位數1130.2萬元作為對價，摺合每股現金新台幣0.917元，並已於3月28日獲得台鹽公司審計委員會及董事會通過。評估方式依據可類比公司與交易法，由誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師與承泰聯合會計師事務所許豪文會計師雙雙出具專業複核意見。

針對外界質疑的「五億元潛在收益案場」，台鹽強調該處係位於台南七股總量管制區內的未開發土地，台鹽綠能僅持有承租權，且受限總量管制迄今無法預估開發時程，反致多年來持續負擔高額租金與維護費，相關收益傳言並無根據，實屬臆測。

台鹽指出，該標售案已公告啟動，整體程式透明，係基於控管資產虧損風險與經營效率考量，無所謂延遲開標或隱匿利益。至於前經營團隊涉嫌不法部分，已由地檢署提起公訴，未來將依法啟動民事求償，以彌補公司損失，並說明本案若有賠償所得，將不再由已轉換股份之原股東分配。

對於有媒體報導所稱資產未列與百億營收未處理等質疑，台鹽公司亦強調截至113年底，台鹽綠能累積虧損已逾實收資本額94.58％，所有資訊皆依法揭露於財報中，並無隱匿或誇大。

原訂5月5日召開之股東會雖已依公司法172條辦理程式，但部分股東反映實際收到會議通知時間過短，經確認因郵務與假期延誤確實造成不便，為確保審閱與表決權益，決議取消原會議，擇期重新召開。

台鹽強調，自前經理人弊案爆發以來，現任團隊積極穩定經營，與電業商、下游廠商妥善處理訴訟爭議，協調金融融資方案、精簡組織、控制虧損規模，朝健康經營方向轉型，未來將持續秉持誠信治理原則，面對質疑不逃避，接受社會大眾與主管機關監督。

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