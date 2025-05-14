雙北世壯運沙灘排球賽　北市仁愛路全線管制！改道資訊公布

▲北市信義警方公布世壯運沙灘排球賽交管範圍及改道資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

雙北世界壯年運動會沙灘排球賽，將訂5月18日至21日每日10時至18時，假北市精華地段仁愛路舉行，為配合活動場地佈設及賽事進行，台北市警局將進行相關交通管制，交管時間將從10日周六凌晨0時許到25日24時止，管制範圍將從新仁愛路一號道路到市府路全線車道，警方呼籲民眾盡早改道，或使用調撥車道避免壅塞。

信義警方表示：活動管制期間，將規畫逸仙路為調撥車道、同時為加強疏導仁愛路往東車流，於新仁愛路管制期間，每日6時至22時逸仙路（松高路-仁愛路）原為南向3車道、北向1車道，調撥為南向2車道、北向2車道。

另外新仁愛路管制期間，仁愛路南側慢車道往東車輛比照例假日，得左轉逸仙路，請用路人依號誌指示行駛。信義警方建議：自仁愛路西往東車流：建議改道左轉逸仙路，右轉松高路、忠孝東路往東續行。

自新仁愛路東往西車流：建議改道松壽路，右轉一號道路，左轉仁愛路往西續行或改道松高路，左轉逸仙路，右轉仁愛路往西續行。警方建議活動交管期間，觀賽民眾請多利用大眾運輸工具，並配合現場警員、義交之指揮或提早改道行駛，並請駕駛人隨時收聽廣播電臺路況插播報導，共同維護交通安全與順暢。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！



獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗



比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主