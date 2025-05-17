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屏東市、萬丹鄉重大車禍多　屏東警加強取締3違規

▲屏東警分局20日起加強取締交通違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局20日起加強取締交通違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局轄內今年以來，交通事故發生數量明顯下降，死亡與受傷人數皆有所減少，顯示交通宣導與執法已初見成效。然而重大事故仍多集中於萬丹鄉與屏東市。為進一步降低事故風險，警方將自5月20日起啟動交通大執法，針對闖紅燈、路口不禮讓、未戴安全帽等違規行為加強取締，強化民眾交通安全意識。

▲屏東警分局20日起加強取締交通違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局分析113及114年交通事故統計資料，A1類死亡事故較去年同期(1-4月)減少3件、死亡減少3人，A2類致傷事故減少25件、受傷減少29人，足見警方交通宣導及違規取締作為對於交通事故防制略顯成效，惟今年重大事故熱點仍集中於萬丹鄉與屏東市等2地區。

警方為減少重大事故發生，並提升民眾交通安全意識，自5月20日起執行交通大執法專案，針對闖紅燈、無號誌路口不停讓、未禮讓行人以及未戴安全帽等違規項目加強取締。

屏東警分局表示，警方舉發違規的目的是為了防制交通事故發生，呼籲民眾時時刻刻遵守交通規則，就不用擔心荷包失血。屏東警分局亦持續辦理交通安全宣導講座，並針對高齡長輩加強宣導，盼能增進用路人交通安全觀念，減少車禍憾事發生。

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