飆股群名師、美女助理帶你飛　航運老闆面交23次...被騙5千萬

▲刑事局南打查扣的現金以及犯罪用手機 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心近期成功瓦解一起假投資高額詐騙集團，該集團竟冒用知名投顧老師施昇輝之名，透過臉書誘騙高雄一名航運公司老闆加入飆股群組，並以虛假的投資平台詐取高達新台幣五千萬元。警方已逮捕包括竹聯幫成員在內的23名嫌犯，全案依詐欺及洗錢防制法移送高雄地方檢察署偵辦。

據了解該詐騙集團冒用投顧老師施昇輝於臉書發文分享投資心得，吸引該名航運公司老闆注意後，由助理「許○雯」邀請加入LINE「Q4 VIP會員」群組，並傳送連結誘使被害人下載、註冊虛假「第一證券APP」後陸續儲值入金。

期間，被害人聽從「老師」指令操作飆股買入賣出，假投資平台系統隨即顯示累計獲利逾一億元。當被害人欲申請提領款項時，客服人員即以需再支付20%代操傭金等話術藉故拖延，被害人才驚覺受騙。清查後發現，該名航運公司老闆共計前往銀行匯款5次、當面交付現金23次，財損金額總計超過五千萬元。

▲刑事局南打警方前往攻堅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

南打指出，本案報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，並與各地警力共組專案小組，自去年十一月至今年四月執行搜索查緝行動，陸續逮捕包括負責面交取款的李姓車手等21名嫌犯，並向上溯源查獲車手集團管理階層共犯竹聯幫成員張姓及楊姓等2人。