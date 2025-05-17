新竹噁男巨城襲臀3女！3天犯4案穿名校社服落網　恐再犯遭收押

▲中年李姓男子穿著淺藍色清交大烏克麗麗社的社服犯案，落網後對提問大多保持沉默，法辦後遭羈押。（圖／新竹市府網站提供)

記者郭玗潔／新竹報導

40歲李姓男子在新竹巨城百貨亂摸女生腰、臀，20分鐘內就騷擾3人，被趕來的警方當場逮捕。警方調查後，發現李男還涉及案發前2天的性騷案，訊後依違反《性騷擾防治法》將李男移送新竹地檢署，檢方向法院聲請羈押獲准。

據了解，李姓男子落網時，身穿清交大烏克麗麗社的社服，至於他是否為兩校校友，目前不得而知。

新竹市警察局第二分局於13日晚間接獲巨城百貨通報，指稱有民眾在館內疑似被性騷擾。經查，該女子於巨城百貨4樓遭李姓男子不當觸碰，隨即當場喝止並報警處理。文華派出所獲報後，立即派遣警員吳得齊與陳冠廷趕赴現場，並於巨城百4樓，當場查獲李男。



▲中年李姓男子（左二）穿著淺藍色學校社服犯案，落網後對提問大多保持沉默，法辦後遭羈押。（圖／新竹市政府提供)

警察局表示，經初步調查，李男於案發當日晚上19時40分至20時期間，先後對3名女子做出不當觸摸臀部及腰部等行為。警方獲報後立即趕赴現場，當場將其逮捕。3名女子皆已提出性騷擾告訴，警方後續將依法偵辦。

警察局指出，進一步追查發現，李姓男子亦涉及同月11日發生於同一地點的性騷擾案件。李男在偵詢過程中避重就輕，對警方提問多保持沉默，經警方查證比對，確認其涉案情節重大。全案警方偵詢後，依違反《性騷擾防治法》將李男移送新竹地檢署，檢方認為他涉案重大，且有再犯之虞，向法官聲請預防性羈押獲准。