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A職福金1060萬「裝潢私宅買車」　國泰航空工會前理事長被起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢起訴國泰航空產業工會前理事長任睦杉涉嫌背信罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

香港商國泰航空台灣分公司產業工會前理事長任睦杉，涉嫌在擔任公司職工福利委員會主委時，主導福委會通過租用職工休閒會館、接送員工往返等決議，藉此挪用職工福利金約1060萬元，用來裝潢自己購買的淡水私人住宅，買車自用，損害國泰航空員工權益，台北地檢署14日依背信罪將任睦杉提起公訴。

起訴指出，國泰航空公司職工福利委員會到2015年12月22日的歷年結餘款1810萬4589元，任睦杉在未徵詢員工自見或討論方案的情況下，利用擔任勞工派主委的人數優勢，通過「將租用一個場地作為國泰航工員工休閒之處，會中已成立規劃小組籌辦」、「已選定地點並準備裝潢工程」等決議。

結果所謂的職工休閒會館地點，其實是任睦杉剛剛以個人名義購買的淡水區毛胚屋，任睦杉涉嫌隱瞞自己就是屋主的身分，以裝潢會館名義，向福委會動支721萬1514元，為自宅的大理石地板、水電、冷氣、吧檯，把房子裝潢得美輪美奐之後，將部分空間交給工會成員使用，再回頭向福委會收取租金100萬元。

2017年1月間，任睦杉再以接送國泰航空員工往返捷運站、職工休閒會館及活動使用為由，召開福委會會議通過編列購車費用，結果花245萬元買來的7人座小客車，又登記在任睦杉名下，據為己用。

雖然任睦杉辯稱，公司本來就選好在淡水這間房子設置職工休閒會館，因為擔心租期太常容易發生變數，所以他才會以個人名義買下淡水住宅，但檢察官查出，這間房子的前屋主急著出售房子，從沒想要出租、也沒有租金報價。

因任睦杉曾要求1名知情的福委會委員，千萬別把他買下房子的事情走漏風聲，檢察官認定任睦杉刻意隱匿自己是屋主的重大資訊，使福委會通過支付裝潢租金等款項，損害眾多員工權益，全案歷經檢察官2次不起訴後，北檢第3度調查依背信罪起訴任睦杉。

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