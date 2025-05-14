川普鬆口！　不排除「親上火線」和習近平談貿易協議

▲ 川普此前搭乘空軍一號畫面。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普接受《福斯新聞》專訪鬆口表示，不排除親自與中國國家主席習近平談判美中貿易協議最終細節，儘管目前尚不確定是否有必要，但此前確實存在英國的先例。

川普飛往沙烏地阿拉伯途中與《福斯新聞》主持人漢尼提（Sean Hannity）對談，提及過去一周政府取得的多項重大成就，其中最重要的便是與中國達成關稅協議。他12日在白宮曾稱，該協議可說是貿易談判以來最重要進展，儘管仍有待完全定案與正式書面程序，但稱中國已經同意。

美中官員上周末在瑞士日內瓦會談後公布這項協議，川普在空軍一號上透露，「他們幾乎在一開始就達成共識」，而協議中「最令人興奮」的部分是美國正努力讓中國市場對外開放，「多年前我們開放美國市場，現在是時候輪到中國了」。

當漢尼提提問，「你是否預期會在某個階段親自和習主席就這項協議的最終細節進行談判？」川普回答，「是的，我認為有這個可能。我的意思是，我不確定是否有這個必要，但我們和英國的協議是這樣完成的。」

川普也提到，除英國與中國以外，美國正與多國洽談貿易協議，「我們現在有很多協議，可以說幾乎每個人都想和我們達成貿易協議」，而這呼應他致力於削減美國長期貿易逆差，並為美國帶來利益的承諾。