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桃園回收男巷口堆垃圾被制止　竟持2鐵鎚暴砸17歲少年頭險奪命

▲桃園市胡姓男子去年10月間因堆置垃圾與唐姓少年口角，持2把鐵鎚朝少年猛頭部等處猛擊十餘下，幸經少年母親與路人發現阻止，圖為衝突現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市胡姓男子去年10月間因堆置垃圾與唐姓少年口角，持2把鐵鎚朝少年猛頭部等處猛擊十餘下，幸經少年母親與路人發現阻止，圖為衝突現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市從事資源回收胡姓男子去年10月間在巷口處堆置垃圾，17歲唐姓少年見狀碎碎念起口角，胡男心生不滿竟持2把鐵鎚折回，朝少年頭猛砸十餘下，唐姓少年母親與路人見狀上前阻止，並將唐姓少年送醫急救後才撿回一命；桃園地院審結，被告胡男犯成年人故意對少年犯殺人未遂罪，處有期徒刑2年10月，還可上訴。

檢警調查，53歲胡姓男子從事資源回收工作，去年10月27日下午4時許在中壢區新興路某巷口處前堆置回收物，17歲唐姓少年發現後要胡將垃圾處理掉，胡聲稱不是他的垃圾，但少年仍碎碎念，胡男心生不滿離開，50分鐘後胡男折回現場，手中各持1把鐵鎚，唐姓少年見胡折返再度對其碎碎念，胡突情緒失控持2鐵鎚朝唐頭部猛砸十餘下，路人發現後立即上前阻止，唐姓少年母親也出言勸阻，胡男才中止攻擊，並將唐姓少年送醫。

▲桃園市胡姓男子持2把鐵鎚攻擊唐姓少年，警方查扣2把鐵鎚證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市胡姓男子持2把鐵鎚攻擊唐姓少年，警方查扣2把鐵鎚證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

唐姓少年經送醫急救後有創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、雙側手臂挫傷等傷害，經醫護人員急救後幸運撿回一命，中壢警方到場後拘捕胡男到案，並查扣作案用2把鐵鎚等證物。桃檢複訊時，胡男否認有殺人之意圖，僅坦承有持鐵鎚攻擊唐姓少年之事實，辯稱唐姓少年一直臭罵他才情緒失控持鐵鎚朝少年揮擊，無意致其於死等意圖，檢方偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告胡男不否認持鐵錘敲擊被害少年頭部之事實，惟矢口否認有殺人犯意，法官根據被害少年頭部7處開放性傷口，並有創傷性硬腦膜下出血、顱骨穹窿閉鎖性骨折、右眼部鈍性損傷伴隨眼眶壁骨折等傷害，可見被告下手力道非微，被告明知以鐵錘敲擊他人頭部，極易造成他人之腦部功能喪失，而致生死亡之結果，主觀上具有殺人之不確定故意甚明，犯行足堪認定。

法官審酌，被告係因一時情緒驅使，憤而持鐵錘行兇，非預謀計畫之犯罪，且迭經偵查與審程序均坦承持鐵錘朝被害少年頭部敲擊多次，過程中與被害少年及其父母調解成立，先行支付部分賠償金7萬元，彌補犯罪所造成損害，本院認縱依未遂犯規定減輕其刑，審結依成年人故意對少年犯殺人未遂罪，處有期徒刑2年10月，本案仍可上訴。

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