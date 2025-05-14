夏日將屆北部登革熱疫情升溫　南投縣府號召鄉鎮市村里防疫

▲南投市公所進行登革熱孳生源清除情形。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

高溫悶熱的夏日季節將屆、午後常有豪雨，濕熱環境為病媒蚊提供理想的孳生場所；根據衛福部疾病管制署資料統計，截至5月12日止，國內登革熱共計56例，皆為境外移入，主要集中於台北市（12例）、桃園市（11例）、新北市（10例），北部疫情逐漸升溫。

南投縣政府表示，為防範於未然並提前部署登革熱防治措施、即時控制傳染病擴散，於9日召集各局處及各鄉鎮市公所召開114年第1次傳染病防治會議；副縣長王瑞德表示，該縣訂定每個月第三個星期六為各鄉鎮市「環境清潔日」，由公所帶領、村里長號召社區民眾及志義工隊一同推動防治作業，有效溝通民眾、貼合民眾需求，共同達到消滅病媒蚊孳生源之目標。

▲南投縣召開114年第1次傳染病防治會議。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局提醒，端午連假即將到來，外出旅遊機會大增，民眾於戶外活動時應做好防蚊措施：穿著淺色長袖衣褲，使用政府核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，並務必落實「巡、倒、清、刷」四步驟，定期巡查家戶內外是否有植栽、容器、廢輪胎、積水處，儲水容器應每週至少刷洗容器壁1次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生。

衛生局呼籲民眾，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫療院所落實詢問TOCC(旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)等，必要時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置；相關防疫資訊請逕至疾管署全球資訊網( https://ntshb.tw/hc03AUV7A )，亦可撥打免付費防疫專線1922或撥打本縣防疫專線049-2220904洽詢。