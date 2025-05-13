奇美醫院智慧藥櫃升級防疫戰力！　門診領藥快3成疫苗冷藏更安心

▲郭富美護理長指出，奇美醫院導入智慧藥櫃系統，門診用藥效率提升，疫苗冷藏管理同步升級。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在醫療人力資源緊繃的當下，奇美醫院以「智慧藥櫃」打出一張高效率與高安全的王牌！奇美醫院自2023年12月起，正式導入「智慧藥櫃ADC系統（Automated Dispensing Cabinet）」，並創新結合小兒疫苗冷藏管理機制，成功在門診用藥與疫苗保存上，創下流程簡化與品質雙提升的成效，為智慧醫療服務開啟新篇章。

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護理部門診護理長郭富美指出，這套智慧藥櫃系統能透過遠端藥師審核與處方掃描核對，大幅減少藥品領用的人工錯誤與等候時間，以門診實測為例，病人平均領藥時間縮短達3成，讓護理人員可將更多心力投入照護工作，病患也能更快完成就診流程，提升整體醫療體驗。

此外，針對疫苗儲存環節，奇美醫院將藥櫃系統升級整合冷藏功能，不僅可準確追蹤疫苗批號與效期，更建立起完整的溫度紀錄機制，避免疫苗因冷鏈失控而失效或誤用。郭富美強調，過去疫苗冷藏多仰賴人工巡查與記錄，耗時又難即時掌握狀態，如今透過智慧系統，能實現即時監控與精準配發，保障孩童健康，也讓家長接種更安心。

郭富美補充，「智慧藥櫃不只是省時、省力，更是智慧醫療核心的一環」，未來將持續拓展至更多臨床應用場域，打造以病人為中心的高效服務模式，讓醫療品質與公共衛生雙雙升級，健康守護從不下線。