19歲役男出國逃避徵兵檢查　母辯「有通知」...妨害兵役起訴

▲彭姓役男於2023年5月申請出境，區公所去年3月通知到榮總桃園分院接受徵兵檢查卻未到院，被依妨害兵役罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區19歲彭姓役男於2023年5月間申請出國，應於同年9月間返國卻遲未入境，桃園區公所於同年10月發函公告彭應返國接受徵兵檢查，並於去年3月函文徵兵檢查通知至彭男戶籍地，但彭男卻未返國接受徵兵檢查，市府遂向桃園地檢署函送偵辦；桃園地檢署複訊時，彭男經傳喚仍未到案，其母辯稱都有通知，但未解釋為何未返台，檢方偵結依妨害兵役罪嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，彭姓役男於2023年5月16日以短期觀光名義申請出國，應於同年9月16日前返國，區公所於同年10月11日發函要求彭應返國接受徵兵檢查，但彭男仍未返國，經桃園區公所於去年3月間函文其戶籍地給彭男母親轉告，通知彭男應於去年3月27日接受榮民總醫院桃園分院徵兵檢查，但彭男依然未入境接受徵兵處理，案經桃園市政府函送桃園地檢署偵辦。

桃檢經傳喚彭男出庭偵訊仍未到案，彭母以證人身分到庭辯稱，兒子出國後，她都有幫忙代收徵兵處理信件並告知相關徵兵內容等細節，但兒子都未返台，也未說明原因。檢方根據區公所函文、徵兵檢查通知書與醫院徵兵檢查未到技士表等佐證，足認彭男犯行明確，檢方偵結依妨害兵役罪嫌聲請簡易判決處刑。