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週末出遊還是宅家休息更好？5／10、5／11十二星座週末運勢告訴你

▲▼星座,運勢,居家,旅行。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想創造一個很棒的週末時光嗎？不妨參考十二星座運勢。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

週五到了，即將迎來週末假期，你打算怎麼度過呢？是選擇宅在家裡還是準備來一場說走就走的旅行呢？不管你是計劃休息還是冒險，不妨參考日本網站《TRILL》這週末（5月10日至5月11日）的星座運勢，或許能成為你週末的神秘指南，讓你過得更開心又有趣，快來了解看看吧！

牡羊座

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這個週末，可能會遇到計畫不如預期的情況。與其過度期待，不如以輕鬆的心態看待，接受生活中的小挫折。只要不放棄，希望依然存在，並且可能會有轉機。如果能享受一頓豐盛的餐點，心情也會有所提升。

金牛座

這週，你可能會解決那些一直困擾你的問題。這時候，不妨嘗試主動創造機會，而不是等待它們的降臨，從小小的契機開始，事情可能會進展得非常順利。計畫一場旅行，也許會帶來好運，透過網路搜尋，說不定能找到一些期間限定的優惠，或者是你一直想去的景點的折扣行程。

雙子座

雖然運勢有些低迷，但如果能設定明確的目標，你依然能集中精力完成它。勇敢面對你害怕的事物，你將變得更加自由且自信。若感到疲憊，不妨多吃些蔥或大蒜等食物，像是中式或帶有香料的異國料理會讓你感到充滿活力。

巨蟹座

這個週末，你的運勢波動較大，但如果去購物，可能會帶來一些穩定感。特別是，挑選一些提前為季節準備的物品，並設定明確的目標，會讓你的財運有好的發展。與親密的人保持良好的溝通，誠實地表達自己的想法，這樣你們之間的關係會更加穩固。

獅子座

專注於發揮自己的長處，會讓你的運勢有所提升。特別是節省開支是開運的關鍵。即便不花錢，你也可以去家居用品店或商場逛逛，參加一些活動來享受週末。此外，園藝活動也會帶來好運，不妨試著移栽植物，或者在家裡的廚房裡種些香草。

處女座

這個週末，你可以像孩子般開心地享受生活，不必擔心顧慮他人目光。大膽大笑，甚至模仿動畫角色，說出一些經典台詞，會讓周圍的朋友和孩子們開心。即使有人笑你，也沒關係，這樣會讓氣氛變得更輕鬆。遊樂園是一個不錯的選擇，若遇到街頭表演或音樂會，也可以停下來欣賞。

天秤座

這個週末，你可能會發現事情不太順利，甚至覺得無法進行任何事。這時候，最好避免過度強迫自己，將無法解決的事情推遲到下週處理。建議待在家裡，因為家庭運勢較好，也可以邀請親朋好友來家中聚會。手作活動如做菜、手工藝或DIY，能激發你的創意，並給你帶來些許運氣。

天蠍座

這週，你可能會有一些義務性的社交場合，如社區活動、家長會或工作相關的聚餐等。即使不太有興趣，也不要心生抗拒，保持開放的心態參加，可能會有意想不到的收穫。若你想要更多私人時間，也別忘了為自己安排一些休息時間。

射手座

這個週末，你的運勢穩定。休閒放鬆的時光能幫助你重拾活力，並進一步提升你的專注力。你可以嘗試投入一些愛好或學習新事物，這會讓你有充實感。若出門，建議去那些能提升感官的地方，例如劇院、博物館等藝術場所，或是參觀一些美麗的古建築。

摩羯座

這個週末，你的活動力非常旺盛。隨著活動量的增加，你的頭腦和心情會變得更加活躍。無論是投入興趣愛好還是外出旅行，都是提升運勢的好方法。如果有計劃好的事情，現在正是執行的好時機。出門的話，可以去接近大自然的地方，參加戶外活動或騎行，這樣會讓你感到清新舒暢。

水瓶座

這個週末，你的集中力較強。專注於少數幾件重要的事情，會讓你過得更加充實。無論是開始新的項目還是完成舊的任務，都能有很好的效果。出門的話，建議獨自一人，隨心所欲地去探索新的地方，這樣會有意想不到的收穫。

雙魚座

這週末，你會有更多有趣的話題和交流。隨著社交圈的擴展，你會接觸到新鮮的資訊與刺激。若有人邀請你參加活動，或者聽到一些有趣的話題，不妨輕鬆地參與。當你外出時，若去一些流行的地點，會帶來更多的運氣，試著去那些剛開張的店鋪或熱門景點，會讓你有更多驚喜。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
 

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