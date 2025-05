澤倫斯基放話「在土耳其等普丁！」拒見其他代表　俄高層譏：演喜劇

▲烏克蘭總統澤倫斯基(左)、俄羅斯總統普丁(右)。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

俄烏戰爭爆發逾3年,和平曙光是否出現引發各界關注。烏克蘭總統澤倫斯基14日表示,他將於15日親赴土耳其伊斯坦堡等待與俄羅斯總統普丁會談,並強調不接受與普丁以外的任何俄方代表接觸。不過,克里姆林宮至今未明確表態,俄羅斯上議院副議長更嘲諷,澤倫斯基此舉「根本是在演喜劇」。

根據CNN報導,會談起源於普丁11日提出的直接談判建議,起初澤倫斯基態度保留,但在川普施壓及歐洲多國領袖發出30天無條件停火最後通牒後,態度轉為積極。他強調,「如果俄軍不遵守停火,烏軍將反擊」。烏克蘭也明言,僅接受普丁親自與會,否則不參加任何形式的會談。

Ukraine has always supported diplomacy. I am ready to come to Türkiye. Unfortunately, the world still has not received a clear response from Russia to the numerous proposals for a ceasefire.



Russian shelling and assaults continue. Moscow has remained silent all day regarding the… pic.twitter.com/4AGiLX5Sdf