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澤倫斯基放話「在土耳其等普丁！」拒見其他代表　俄高層譏：演喜劇

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（左）、俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

俄烏戰爭爆發逾3年，和平曙光是否出現引發各界關注。烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，他將於15日親赴土耳其伊斯坦堡等待與俄羅斯總統普丁會談，並強調不接受與普丁以外的任何俄方代表接觸。不過，克里姆林宮至今未明確表態，俄羅斯上議院副議長更嘲諷，澤倫斯基此舉「根本是在演喜劇」。

根據CNN報導，會談起源於普丁11日提出的直接談判建議，起初澤倫斯基態度保留，但在川普施壓及歐洲多國領袖發出30天無條件停火最後通牒後，態度轉為積極。他強調，「如果俄軍不遵守停火，烏軍將反擊」。烏克蘭也明言，僅接受普丁親自與會，否則不參加任何形式的會談。

然而，克里姆林宮至今未明確表示普丁是否會親赴伊斯坦堡。俄方發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）僅稱，「總統會在適當時機宣布決定」，俄羅斯上議院副議長科薩切夫（Konstantin Kosachyov）則嘲諷澤倫斯基此舉如同「演喜劇」，在目前高度緊張情勢下，根本不可能安排這類高層級會面。

川普目前正在中東展開訪問行程，但曾表示若局勢需要，考慮親自飛往土耳其助陣，而他的兩位親信──高級特使魏科夫（Steve Witkoff）與俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg），已確定會抵達伊斯坦堡「觀察」會談進行。川普指出，若俄方拒談，美國與歐洲盟友應立即對莫斯科祭出更嚴厲制裁。

事實上，若澤倫斯基與普丁15日在土耳其會面，將是雙方自2019年12月以來首次面對面會談，可能成為戰事以來最具象徵意義的外交突破。不過，歐洲外交圈對普丁是否現身普遍抱持悲觀態度，國際間也擔憂這場會談恐再淪為俄方拖延戰術的舞台。

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