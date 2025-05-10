誤將警車當 Uber嗆「犯什麼法」　22歲醉男控警執法過當害腦震盪

▲桃園市王姓男子8日清晨在桃園區某KTV前誤開巡邏車車門，員警盤查時，王男疑不滿員警態度嗆警稱有犯法嗎？員警強行壓制進行保護管束。（圖／當事人提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子8日清晨酒後將警車誤當Uber欲開啟車門，事後察覺是警車搖搖晃晃離去，員警下車盤查時，王男回嗆「有犯法嗎？」員警欲對其進行保護管束時，王男拒絕配合，被員警強制壓制倒地，事後到醫院驗傷發現有輕微腦震盪與多處擦挫傷，質疑員警執法過當，同時還向警政署投訴，若執法過當，希望警方能給個道歉。

▲桃園市王姓男子8日清晨在桃園區某KTV前誤開巡邏車車門，員警強行壓制進行保護管束。（圖／當事人提供）

桃園警分局指出，針對王男質疑警方執法過當部分，警方極為重視，已由督察組指派專責人員進行調查，將檢視當日執勤員警秘錄器暨職務報告還原真相後，並依規定處理。警方強調將以客觀、公正態度主動查處，如有過當情事，將依法公正處置。

▲桃園市王姓男子8日清晨在桃園區某KTV前誤開巡邏車車門，員警壓制導致王多數擦挫傷，當事人事後到醫院驗傷驚覺有輕微腦震盪等傷勢。（圖／當事人提供）

根據當事人王姓男子指稱，桃園警方局武陵派出所對一位開錯車門民眾實施強制力逮捕，民眾在某KTV有飲酒，叫了Uber卻開錯警車車門，警車有上鎖並未入侵，一個誤會不至於要把沒前科、有正當職業民眾打成腦震盪吧，民眾翌日至同安派出所報案要對施暴員警提告，派出所竟然拒絕受理。希望警政署長明察，若是警方有執法過當，是該給民眾一個道歉。

▲桃園市王姓男子8日清晨在桃園區某KTV前誤開巡邏車車門，圖為監視器還原真相。（圖／桃園警分局提供）

據指出，桃園警分局武陵派出所員警8日清晨於桃園區民權路某KTV前執行守望勤務時，22歲王姓男子突然上前打開警車右後車門，隨後就若無其事往車道上行走，員警見其詭異行為及人身危險立即上前盤查。王男面對員警詢問辯稱，酒醉喝茫了誤把警車當白牌車，反質問警方開車門犯什麼罪？並且拒絕配合員警盤查受檢，員警耐心向說明任意開啟他人車門已影響安危之虞，且警車外觀塗裝及裝備與一般車輛明顯不同，當時警方開啟警示燈於執行勤務中，王男疑似酒醉且不聽員警規勸，自稱喝茫了認錯車，不理會又嗆聲叫囂，欲往車道上行走，險致來往他人車輛之行車安全秩序及自身安危。

▲桃園市王姓男子8日清晨在桃園區某KTV前誤開巡邏車車門，警方向王男說明盤查原因。（圖／桃園警分局提供）

值勤員警依據警職法第19條規定，向王男說明先行至所休息管束之際，未料王男突惱羞成怒拒絕配合並推擠拉扯員警致傷，員警隨即呼叫支援警力將王男壓制帶回，後續依違反社維法、妨害公務等罪嫌移請裁處。

▲桃園市王姓男子8日清晨在桃園區某KTV前誤開巡邏車車門，警方欲對王男保護管束時提出說明。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局強調，針對王男質疑警方執法過當部分，警方已責成督察組指派專責人員調查，將檢視當日執勤員警秘錄器暨職務報告還原真相，並依規定進行處理。警方秉持「不枉直、不掩飾、不庇縱、不徇私」原則，儘速釐清相關事證，以客觀、公正態度主動查處，如有過當情事，均依法公正處置。