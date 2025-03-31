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老鳥離職！交接職務逼加班「新人1句反擊」　老闆嚇爛：別趕跑人家

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲新人拒絕無償加班。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「新人準時下班的毛病要改！」一名網友快要離職，自認很積極交接給00後新人，還提議對方無償加班多學點東西，卻遭拒絕。新人表示上班已很認真，下班時間就該離開，若公司硬要她免費加班就會考慮離職。老闆得知此事後，認為原PO也不要再逼新人，文章引發網友怒批，「00後整頓職場，專治你這種老屁股！」

一名網友在Dcard表示，她將在兩周後離職，公司已找來00後的新人來接替職位，但時間實在太趕，有些內容根本教不完，還得拜託其他同事之後再協助。因此原PO出於好意，詢問新人能否每天多留下2小時學東西。

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原PO坦言，因公司平常不給加班費，這個「加班」是無償的，主要是為了多學一些。沒想到新人完全不願意，堅持每天準時下班，理由是她上班時有認真學習做筆記，「公司要我加班可以，但不給錢我就不留下來」，甚至語帶威脅說「再這樣搞她就要離職！」

老闆得知此事後，傻眼表示現在員工很難找，立刻勸原PO「不要把新人嚇跑」。對此，原PO無法理解直呼，「真心覺得00後的新人真的誇張，下班時間一到就走，都不會覺得不尊重前輩、對公司不負責嗎？就算沒有加班費又怎樣，多學一點不好嗎？」

底下網友狂批，「不然你就不要離職，這樣對公司更負責，也不用擔心新人被趕跑、來不及學會」、「你也可以自己加班寫成文件錄教學影片，這樣以後每個新進的人都可以看了，多學點挺好的」、「老人免費加班的毛病要改」、「我支持00後，讓職場正常一點吧！本來就應該要準時下班啊，愛做功德的老人才不正常吧」、「00後整頓職場，專治你這種老屁股」、「你自己都不想待、要跑了，還要求新人接受陋習」。

也有網友質疑「這是反串嗎？這年頭準時下班犯法了嗎」、「明顯反串，但還是忍不住噴她」、「這不是反串，是反智吧」。

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