搭機托運竟對地勤人員稱「行李有炸彈」　白目男被起訴

▲莊姓男子去年9月間欲搭機前往曼谷，卻在報到櫃台前向地勤人員謊稱「行李有炸彈」，當場被移送偵辦。（示意圖／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

莊姓男子去年9月間與楊姓友人欲搭機前往泰國曼谷旅遊，在報到櫃台前托運行李時，地勤人員依例詢問有無危險物品時，莊男竟稱「沒有，但行李有炸彈」，地勤人員隨即通知航警人員到場，莊男臉色大變辯稱「開玩笑」，但航警仍依規定移送桃園地檢署偵辦；桃檢複訊時，莊男坦承有說過，辯稱「只是開玩笑」，檢方偵結依違反民用航空法之散布危害飛航安全不實訊息罪嫌提起公訴。

檢警調查，39歲的莊姓男子於去年9月18日與楊姓友人欲搭乘長榮航空BR-067航班前往泰國曼谷，清晨7時20分在桃園機場第二航廈報到櫃台托運行李時，地勤人員依例詢問行李有無放置危險物品時，莊男竟回答「沒有，但行李有炸彈」等語，地勤人員隨即向航警局通報。

航警人員據報後趕到報到櫃台詢問，莊男突然臉色大變，趕忙回應「是開玩笑啦」，航警人員仍將莊男帶往航警局偵訊，依違反民用航空法移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，莊男坦承有說過行李有炸彈」等事實，辯稱只是「是開玩笑」，檢方根據航警局提供現場照片、監視畫面截圖與地勤人員報告等佐證，足認犯行明確，檢方偵結依違反民用航空法之散布危害飛航安全不實訊息罪嫌提起公訴。