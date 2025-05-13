快訊／雙罷劫負責人父親宣布解散！2領銜人4聲明否認：絕無放棄

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢父親徐國祥，今日召開記者會宣布總部解散。（資料照／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

「高雄雙罷劫連署總站」4月18日遭調查局搜索，負責人徐尚賢遭法院裁定羈押禁見至今，徐尚賢父親徐國祥今日自稱是其職務代理人，突召開記者會對外宣布「高雄雙罷劫總部」解散。不過，雙罷劫團隊則發聲明澄清，罷免活動照常進行，絕無解散或放棄之事。

▲徐尚賢父親召開記者會，宣布雙罷劫總部解散。（資料照／記者吳世龍攝）

針對今日徐尚賢父親徐國祥突然對外召開記者會，宣布雙罷劫總部解散一事，罷免許智傑領銜人朱磊、罷免黃捷領銜人黃晃枝發出聲明，罷免行動照常進行，絕無解散或放棄之事，連署期限還剩一個月，請支持者繼續幫忙多多推廣，踴躍連署。

團隊並發出鄭重聲明表示，對於今日徐國祥對媒體公開發言所談及內容，我們尊重徐國祥先生關於其私人安排的決定，但對於其涉及高雄雙罷劫的言論，並不認同，謹此聲明：

一、徐國祥先生並非罷免領銜人，亦非罷免活動發起人、召集人，更非負責人，對罷團活動無權作出或宣布任何決定；

二、高雄雙罷劫活動由兩支罷免團體在今年一月宣布合體成立。徐尚賢由兩位領銜人授權作為負責人來做管理。但兩位領銜人從未被徐尚賢(先生)通知或告知其父親徐國祥(先生)有權代表其行事，徐國祥先生也從未出示過任何相關授權文件；

三、徐國祥(先生)自稱罷團代理負責人，又自稱罷團幹事長，但均未獲得兩位領銜人授權、認可或接受，其相關制服均乃其私下製作，純屬其個人臆想。

四、對於有人刻意引導徐國祥先生擅自以罷團負責人名義簽署涉及罷免活動、內容極其誇張之協議，我們再次強調：徐國祥(先生)並非高雄雙罷劫罷免活動領銜人。未經領銜人同意，徐國祥先生無權代表我們簽署任何涉及罷團、罷免活動的文件，所有相關協議亦屬無效。

團隊強調，從北部罷團領銜人媽媽到如今南部罷團負責人爸爸，劇本如此巧合，顯見幕後黑手正在窮盡一切手段企圖分化瓦解罷綠團體。無論前路如何艱難，我們都會堅持戰鬥到最後一刻，不退縮、不屈服、不放棄。

▲領銜人朱磊日前曾發聲明，切割徐尚賢父親。（資料照／記者吳世龍攝）

事實上，在徐尚賢遭到羈押後，徐父徐國祥經常代表兒子對外召開記者會發言，然而，雙罷劫團隊也疑似鬧內鬨。徐國祥今日指出，他今天是以徐尚賢職務代理人、同時也是總部幹事長身分召開記者會，原雙罷團負責人徐尚賢現因案拘押於高雄燕巢看守所，目前仍在禁見偵查中，由於徐尚賢尚在拘押中無法視事，他代為宣布將解散「高雄雙罷劫總部」。

徐國祥表示，他基本上是反對大罷免，但為認同兒子徐尚賢才願意大力支持其追求國家正義，在高雄發動與民進黨相同的大罷免。然而，現在卻遭國家機器嚴重打壓，因此辦公室名稱將恢復為「高雄民團聯合總部」，往後回歸以領銜人為核心之公民運動本質。