抓不完！高雄白車撞路邊車翻覆　駕駛酒測值0.51

▲黃姓男子酒駕自撞導致車輛翻覆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄短短3天傳出2起酒駕撞死人悲劇，引發民眾關注，市長陳其邁也震怒，下令要求警方嚴格執法，杜絕酒駕，高雄市政府警察局隨即規劃全市大執法，不料第一天就「破功」，一名黃姓男子今（13）日清晨5時許，開車行經仁武區後港巷往八德一路行駛時，不慎擦撞路邊的停放的車輛，導致黃男整台車「四腳朝天」翻覆，所幸無人受傷，但黃男酒測值0.51毫克，被依公共危險罪送辦。

高雄市的連續3天大執法，同步動員全市17個分局，針對全市38個行政區展開取締酒駕大執法，首日動員各分局共361人次警力，光是12日一天，就取締了酒後駕車多達26件。

今日清晨5時許，仁武分局獲報仁武區八德一路與後港巷發生自撞交通事故，經瞭解自小客車駕駛黃男（約25歲）沿後港巷往八德一路行駛時，不慎擦撞路邊靜止停放之自小客車，現場未致人受傷。初步調查為駕駛黃男未注意車前狀況導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

員警對黃男進行酒測，酒測值0.51毫克，依現行犯逮捕黃男，全案訊後依公共危險罪送辦，也讓市警局的努力在首日就「破功」。

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