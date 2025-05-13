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互降115％還不夠？　耶魯：美國關稅率17.8%「近百年最高」

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

耶魯大學預算實驗室（Budget Lab）12日發布報告指出，在與英國及中國達成貿易協議後，美國消費者面臨的平均有效關稅稅率，仍處於將近100年來的最高點，短期內恐讓每個家庭多花2800美元（約新台幣8.5萬元）。

報告寫道，考量華府與英中2國達成的貿易協議後，美國平均有效關稅稅率仍高達17.8%，這是1934年、也就是91年以來的最高值，相較於川普第2任期開始前的數字，更是增加15.4%。

學者們預期，這將在短期內，讓每個家庭平均多花2800美元，但內文並未提及，所謂「短期內」的具體時間起迄。

▲▼美國明尼蘇達州一間超市。採購，囤貨，消費，通膨，物價。（圖／達志影像／美聯社）

▲關稅帶來的高物價，可能改變消費者購買行為。圖為明尼蘇達州一間超市。（圖／達志影像／美聯社）

根據該機構4月15日、也就是英中貿易協議達成之前的預估，美國消費者面臨的平均有效關稅稅率，更是高達28%，是1901年以來最高。如今該數值顯著下降，「幾乎完全是因為針對中國進口商品的稅率較低」，而美英貿易協議的影響微乎其微。

報告指出，這可能引起替代效應（substitution effects），也就是某商品變貴之後，企業與消費者改變購買行為，轉向其他功能類似、但較便宜產品的反應。不過，其發生時間點「高度不確定」，或許會在幾天或幾周內迅速發展，也可能需要更久的時間。

即使考慮到替代效應，美國消費者面臨的平均有效關稅稅率，依舊高達16.4%，為1937年以來最高。

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