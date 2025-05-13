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快訊／廣島大學校內發現「未爆彈」！現場緊急封鎖　宣布停課

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣廣島市南區的廣島大學校內發現疑似未爆彈。該大學霞校區內13日上午正在進行拆除作業，然而工人在施工中卻發現疑似未爆彈的物體，因此緊急通報警方，目前陸上自衛隊也前往現場，準備接手處理。

根據《中國放送》報導，廣島大學霞校區內的某拆除工程13日上午9時半有工人在工地內發現疑似未爆彈的可疑物體。警察的機動隊接獲通報後，隨即趕到現場處理。

初步研判該物體長約90公分、直徑約25公分，疑似為過去遺留下的未爆彈。為了確認是否有爆炸危險，警方目前正小心翼翼地進行調查，同時也聯絡陸上自衛隊，準備進行後續排除作業。

警方為確保安全，已在發現地點周圍拉起封鎖線並進行交通管制。廣島大學表示，為顧及學生與教職員的安全，霞校區13日下午的所有課程全數取消。不過，同一區域內的廣島大學醫院則強調，門診與住院服務一切照常，未受事件影響，請民眾放心。

報導指出，廣島大學霞校區在戰前曾是日本陸軍的軍需補給廠所在地。

 
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