消費旺季來了！小龍蝦價格「暴跌近50%」　業內人士：還會繼續降

▲小龍蝦價格腰斬。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北潛江小龍蝦交易中心近日遇上消費旺季，中青品種的價格目前在1斤13元（人民幣，下同）左右，剛上市時1斤大概42、43元左右。中心負責人郭頌表示，「目前整個交易中心，每天交易量穩定在2000噸左右，運往全國600多個城市，各大小龍蝦收購點也是交易火熱。」

據《每日經濟新聞》報導，中心批發商魏曉濤表示，「銷售進入小高峰，之前大概一天銷售3000斤，現在每天三、五萬斤。另一名批發商謝軍說道，「今天銷售3萬斤，90%是線上銷售。」

中國水產流通與加工協會副會長王雪光指出，「今年1月到4月份，小龍蝦全國批發價格最高達到過70元1斤，5月就是38元1斤了，下跌近乎50%，接下來價格還會下降。」

▲大陸各地經常有小龍蝦料理。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，小龍蝦價格暴跌背後，是市場供需關係的變化。一方面，養殖技術不斷進步，產區持續擴張湖北潛江經由「蝦稻共作」模式，養殖週期延長，產量提升。同時，山東、安徽等新興產區加入，4月集中上市使得市場供應大幅增加。

另一方面，預製菜庫存積壓以及消費場景分流影響需求，全中國冷凍蝦尾庫存居高不下，而淄博燒烤、火鍋海鮮等類別也分流了宵夜消費。

業內人士分析小龍蝦未來價格變化，短期（5至6月）來看，價格或繼續下探，因為湖北潛江、武漢等地預計4月下旬，迎來清水蝦批量上市，疊加山東、安徽產區供應，市場將進入「價格戰」白熱化階段；中期（7至8月），高溫天氣導致成蝦供應減少，價格可能反彈；長期而言，業界將加速洗牌，「精品蝦」與「通貨蝦」價差或持續拉大。