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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首間小龍蝦學院「就業率100%」　畢業生起步月薪3萬台幣

▲▼ 大陸小龍蝦學院 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲大陸第一間小龍蝦學院，畢業生月薪平均7千人民幣，換算3.5萬台幣上下 。（圖／翻攝 九派新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸民眾特別愛吃小龍蝦，號稱「小龍蝦之鄉」的湖北省潛江，開設大陸第一家小龍蝦專業學院。這裡畢業出去的學生就業率幾乎是100%，燒蝦師傅平均月薪7千元人民幣，換算3萬台幣上下。大部分的人累積工作經歷，年薪破10多萬人民幣，可以自己開店當老闆。

大陸《九派新聞》報導，位於湖北潛江龍蝦產業學院成立於2016年，作為江漢藝術職業學院的二級學院，開設有烹飪工藝與營養、酒店管理與數字化運營、市場營銷、旅遊管理4個普通大專學歷專業。2019年設立「小龍蝦專業」準畢業生層經上過熱搜。

龍蝦學院院長徐健耕介紹，「我們的學生就沒有找不到工作的，今年湖北省的單招計劃一共80個名額，有238個人搶報名。」

徐健耕指出，龍蝦學院是三年制，一年學費5000元（單位：人民幣，同下），大二的4月到7月，學校就會統一安排學生去附近知名龍蝦餐飲店實習3個月，包吃包住，每月還有3000塊工資，可以應付學費，還能存下來一筆錢。

▲▼ 大陸小龍蝦學院 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲龍蝦學院學生向秋傑和她燒的蛋黃焗龍蝦。（圖／翻攝 九派新聞）

潛江很多龍蝦店打出應徵燒蝦師傅、培養燒蝦師傅包教包會，外界也好奇，去餐廳或飯店學習，跟去學校差別又什麼？

徐健耕強調，龍蝦學校的學生要上英語等專業課程，可以拿到教育部認證的大專學歷。「學生不僅學做蝦，也學其他熱門菜系，學餐廳的經營全流程，在18歲這個年紀，享受大學生活，和其他的大學生沒有任何區別。」

據了解，龍蝦學院課程「燒蝦培訓」比重只佔幾個月，基礎的刀功、顛勺、翻鍋，或是涼菜、熱菜、麵點，基本八大菜系，學生都要學。

畢業頒發的證書包括普通專科畢業證，另有中式或西式麵點師資格證、營養配餐師資格證、廚政管理師資格證、龍蝦烹飪師資格證等。

就業優勢來說，龍蝦學院的畢業生，工作第一年幫廚的平均工資在7000元以上（換算台幣3萬上下），工作一年半到兩年後晉升為獨立的燒蝦師傅，月薪9000元或破萬，台幣大約是4.5萬上下。

▼龍蝦學院多媒體教室。（圖／翻攝 九派新聞）

▲▼ 大陸小龍蝦學院 。（圖／翻攝 九派新聞）

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