2年220萬冊貼標任務！　台南打造37區智慧圖書館手機借書超方便

▲台南市立圖書館將全面升級智慧化設備，預計兩年內完成37區公共圖書館自助借書系統建置。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動圖書服務現代化，台南市政府宣示將於兩年內完成全市37區公共圖書館智慧化升級，由市立圖書館主導，全面導入RFID管理技術、自助借書機與智慧通道門等設備，讓市民借書更快速便捷，也提升圖書館的營運效能，打造「智慧閱讀、無界借書」的新里程碑。

目前已有公園總館、東區裕文圖書館、南區鹽埕圖書館及永康新總館導入RFID與自助借書系統，讀者可透過手機或自助機台完成借還書作業，避免排隊等待，也提供更多閱讀隱私。市立圖書館統計，近兩年新總館的借閱行為顯示，使用手機與自助借書方式的讀者已達5成，顯見民眾對科技化借閱模式的接受度持續升高。

文化局長黃雅玲指出，黃偉哲市長對推動閱讀風氣十分重視，此次智慧圖書館升級計畫，預計於2025至2026年間完成，包括全市40間公共圖書館共220萬冊書籍貼上RFID標籤，同步建置自助借書機、館員智慧工作站與手機借書平台等，是一項規模龐大且具挑戰性的工程。她也提醒，施工期間部分閱覽區或館內動線可能受影響，請讀者耐心體諒。

台南近年閱讀成績表現亮眼，小學圖書館每名學生擁書數高居六都第一、平均達39.21冊；全市圖書館每年實體借閱冊數也持續突破千萬冊，去年更有413萬冊書籍透過館際流通系統移轉借閱，充分展現市民的閱讀熱情。文化局強調，智慧圖書館建置不僅能有效分攤館員人力負擔，也將強化館藏諮詢與多元閱讀推廣，讓圖書館成為更便捷、智慧且溫暖的知識空間。