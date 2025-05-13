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帶孩內用「不能免費加麵」喊不友善！店家吞1星反擊　網風向一面倒

▲▼拉麵,吃拉麵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲客人不滿不能免費加麵。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有客人不滿抱怨，他們兩大一小內用，結果明明已點了2碗麵，消費金額達3、400元了，卻還不能免費加麵，「消費好幾年了，真的不會再去了！」店家雖吞1星負評，但也直球回應，他們菜單、桌卡都有寫明免費加麵的規則，「跟你說不合意不消費沒關係，沒賺你一毛錢還來留這種情勒評論」。

有客人在某拉麵店的Google評論上，留下1星負評，說「員工非常優質」，他們兩大一小內用，小孩才4歲，「是我不對，看不出來低消89元是指一人一碗麵才能免費加麵」，但他們點2碗麵，已經達3、400元了，卻還是不能免費加麵，「是我沒看清楚遊戲規則，怎麼低消89元不直接寫一人一碗麵呢？」

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客人強調，加麵無所謂，問題是4歲的孩子自己吃不完一碗，「真不好意思，所以我選擇不消費離場了。」最後客人也說，他們消費好幾年了，但真的不會再去，「有小孩真的不友善，謝謝是我的錯」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲客人留下1星評價。（圖／翻攝自Google評論）

對此，店家也在底下回應，客人嘴上說沒關係，結果卻還特地留下1星，事實上，他們的菜單、桌卡都有標明加麵規則，員工在結帳當下也有再次說明，「你們需要免費加麵的話，要一人點一碗，或者你點你們想吃的、加麵一份25元！」

店家說，客人一開始就嗆員工「不然不要吃啊」，他們都已經耐心的聽一堆理由了，最後也「跟你說不合意不消費沒關係，沒賺你一毛錢還來留這種情勒評論」。店家還透露，客人不消費、直接離場真的沒關係，但「借你們廁所，馬桶弄得都是大便耶！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲店家回應。（圖／翻攝自Google評論）

針對此事，網紅Cheap也在臉書上發文分享看法，他認為這對夫妻就是想要「白嫖店家」，應該是想一人點一碗，然後挖給小孩吃，再舉手加麵，用兩碗麵養三個人。基本上，店家就是不想讓客人「白嫖」，所以其他都多講的，而且小孩吃不完，大人不會幫忙吃嗎？「店家守規矩被說不通人情，客人不守規則反而理直氣壯？」

貼文底下，也有不少網友討論，「都要加麵了，還吃不完」、「一碗麵又不貴，這孩子應該不是親生的吧？連點一碗都不肯」、「如果連89元都覺得勉強的話，拉麵不是你們一家人該吃的食物，還有其他選項」、「每個規定背後都有一個荒謬的故事」、「為了一己私利無視規則，對方不給通融就塞性爹（使性子）」。

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