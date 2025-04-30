　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

▲士林市場美食街4/25重新開幕　首波33間進駐商店一次看。（（圖／台北市公有士林市場提供）

▲士林市場美食街重新開幕。（圖／台北市公有士林市場提供）

記者施怡妏／綜合報導

士林市場地下美食街經過1年多的整修，於4月25日重新開幕，號稱與百貨公司美食同等級，對此，百萬網紅Cheap吐槽，「是沒去過百貨公司是不是？」指出座位區桌與桌之間沒有間隔，擠得要命，美感接近零，省錢感爆棚，「說是大學學餐都太抬舉了」。對此，許多網友點頭，「搞得跟軍營餐廳沒兩樣」。

百萬網紅Cheap在臉書發文，士林市場地下美食街砸重金翻新，成品卻讓人失望，「是沒去過百貨公司是不是，天花板隨便拉幾根木條，廉價的桌子排一排，要花1億？」他指出，座位區擠得要命，桌與桌之間沒有間隔，感覺只要一人起立，五桌同時彈飛，「我以為是高中段考衝刺班，近戰肉搏感都出來了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，百貨公司的美食街有請專人設計，光是燈光配置、空間分隔、動線安排、材料質感都有用心，士林市場的一看就知道沒設計，省錢感爆棚，「1億包含管線重拉、空調重弄、電梯什麼鬼的，在你們看不到的地方，監獄的氣氛都還比較輕鬆，人跟人之間還留一條胳膊寬，大家吃飯還有點靈魂」。

貼文曝光，掀起網友討論，「台子要多窄就有多窄，凳子要多小有多小，顧客不舒服就不讓他舒服，吃完他就會走」、「這個排法說是監獄我都信」、「花了1億然後像新訓中心」、「可以花大錢把裝潢用得這麼廉價，市政府也是挺不簡單的」、「桌子看起來真的太近了吧，而且中間那個縫根本過不去，等於只能從兩邊進出」。不過也有網友緩頰，「記得士林市場建物本身就很老舊了吧，跟新建成的百貨美食街一定比不上的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛莉莎莎登機遭拒「當場大發飆」！　1天哭2次：真的把我搞瘋
白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列
「撞死行人重罰」挨批！交通部小編嗆：難道開車會被行人撞死？
佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋
快訊／撞擊瞬間曝！　人行道上2人遭猛撞「滿地血」
80萬鑽戒不見了！　台南民宿老闆遭圍毆打爆眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

渣父帶小三逼死母！多年後要求女兒「金援私生女留學」　她火大怒嗆

高雄站月台門「300公尺1.5億元」挨批太貴　台鐵：未來會更便宜

佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋

香菸燒臉、嘴塞桌球！高雄師教白色恐怖　逼小五生熟背刑求細節

傅崐萁批花東前瞻「207億元下落不明」　東部快鐵提速160公里跳票

「1蔬菜」穩血糖又抗老化！醫點名「男人要吃」：能幫助生殖能力

樂齡「凰金遊程」已23條路線獲標章　今北車設攤祭優惠

星宇航空重飛「近地警告作動」　機師出包恐遭罰6萬到30萬

西葡大停電成警訊　故宮備援電力「可撐22小時」將提高防災應變

砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

【也有不會的舞？】卡加布列島考倒 #李多慧 了XD

渣父帶小三逼死母！多年後要求女兒「金援私生女留學」　她火大怒嗆

高雄站月台門「300公尺1.5億元」挨批太貴　台鐵：未來會更便宜

佔2個博愛座「大媽被擠回去」怒踹人　網見熟悉身影：真的很瘋

香菸燒臉、嘴塞桌球！高雄師教白色恐怖　逼小五生熟背刑求細節

傅崐萁批花東前瞻「207億元下落不明」　東部快鐵提速160公里跳票

「1蔬菜」穩血糖又抗老化！醫點名「男人要吃」：能幫助生殖能力

樂齡「凰金遊程」已23條路線獲標章　今北車設攤祭優惠

星宇航空重飛「近地警告作動」　機師出包恐遭罰6萬到30萬

西葡大停電成警訊　故宮備援電力「可撐22小時」將提高防災應變

砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

脫離困境不孤單！　單親媽重返職場勞動部助攻找回自信人生

快訊／遭汽車猛撞「夾牆、車體之間」血流滿地！　男行人宣告不治

24歲港男「帶貨賺快錢」　行李夾帶3.2公斤大麻花闖關被收押

銀髮族職場發光發熱！　雲嘉南就業中心專區長輩求職更便利

快訊／台股收盤上漲2.4點　台積電漲6元至908

Makiyo揭12年前醉毆真相！　爆司機其實沒昏迷：拿錢之前還出國玩

港務公司行銷獎勵資訊平台改版完成　用戶體驗與效能同步躍升

美火山狂震發黃色警戒！　「隨時可能噴發」釀全球貨運大亂

台南酒駕執法見效！傷亡大減20％　黃偉哲推禮讓行人打造人本交通

陳梅慧偵查員男友外洩64筆藏雲端　中檢緩起訴：立意良善

【遲到就喝】在部落遲到先乾一大碗！阿姨警告：下次直接喝整桶

生活熱門新聞

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

明變天！　「雨最大」地區曝

卡140萬商品不出貨「YouTuber驚傳過世」

前主播寄生「台北市議會」　自備電鍋記者室臭酸開伙

梅雨連下7天！　下周3道鋒面接力

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

正妹聲優「胸前卡一條」形狀全出來　狂吸百萬觀看

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

「聽完剴剴怎被受虐」2保母反應曝光！醫怒轟

冷氣鑽出「超巨型蜈蚣長老」！他狂噴殺蟲劑

農曆四月到！12生肖運勢一次看

「10、18元茶葉蛋」店員怎分別？答案驚呆萬人

即／02:19花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

更多熱門

相關新聞

被詐騙盜片！Cheap一招擊破卻更氣：欠揍嗎

被詐騙盜片！Cheap一招擊破卻更氣：欠揍嗎

詐騙集團猖獗，百萬網紅Cheap表示，有人在抖音上盜用他的影片，還弄了一個「官方LINE群」，假扮得煞有其事，後來就開始在群組中問用戶持股狀況。遇到這種狀況，Cheap乖乖走官方申訴流程，一個月過去卻什麼說法都沒有。沒想到跟3C達人抱怨，對方一轉達，盜版帳號不到一小時就被秒殺，讓他超傻眼。

高雄飯糰店太夯遭房東眼紅　　Cheap開酸

高雄飯糰店太夯遭房東眼紅　　Cheap開酸

學童舉手20多秒　10台車連著過！Cheap心寒

學童舉手20多秒　10台車連著過！Cheap心寒

Cheap談租金太貴導致商圈沒落

Cheap談租金太貴導致商圈沒落

從股市賺25億美元！他見「川普的操作」喊猛

從股市賺25億美元！他見「川普的操作」喊猛

關鍵字：

士林市場美食街Cheap吐槽翻新

讀者迴響

熱門新聞

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

S媽痛失大S肝腸寸斷！　

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

索馬利亞30日起禁台灣護照入境　外交部嚴正抗議

巴基斯坦：印度最快24小時動武

「小龍女」昆娜隱婚不倫！老公背景大有來頭

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

72歲廖峻去年悄離婚！　中風7年照顧者只見助理楊小姐

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面