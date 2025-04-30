砸1億翻新士林市場美食街　Cheap見1設計酸「比監獄還慘」：零美感

▲士林市場美食街重新開幕。（圖／台北市公有士林市場提供）



記者施怡妏／綜合報導

士林市場地下美食街經過1年多的整修，於4月25日重新開幕，號稱與百貨公司美食同等級，對此，百萬網紅Cheap吐槽，「是沒去過百貨公司是不是？」指出座位區桌與桌之間沒有間隔，擠得要命，美感接近零，省錢感爆棚，「說是大學學餐都太抬舉了」。對此，許多網友點頭，「搞得跟軍營餐廳沒兩樣」。

百萬網紅Cheap在臉書發文，士林市場地下美食街砸重金翻新，成品卻讓人失望，「是沒去過百貨公司是不是，天花板隨便拉幾根木條，廉價的桌子排一排，要花1億？」他指出，座位區擠得要命，桌與桌之間沒有間隔，感覺只要一人起立，五桌同時彈飛，「我以為是高中段考衝刺班，近戰肉搏感都出來了」。

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他指出，百貨公司的美食街有請專人設計，光是燈光配置、空間分隔、動線安排、材料質感都有用心，士林市場的一看就知道沒設計，省錢感爆棚，「1億包含管線重拉、空調重弄、電梯什麼鬼的，在你們看不到的地方，監獄的氣氛都還比較輕鬆，人跟人之間還留一條胳膊寬，大家吃飯還有點靈魂」。

貼文曝光，掀起網友討論，「台子要多窄就有多窄，凳子要多小有多小，顧客不舒服就不讓他舒服，吃完他就會走」、「這個排法說是監獄我都信」、「花了1億然後像新訓中心」、「可以花大錢把裝潢用得這麼廉價，市政府也是挺不簡單的」、「桌子看起來真的太近了吧，而且中間那個縫根本過不去，等於只能從兩邊進出」。不過也有網友緩頰，「記得士林市場建物本身就很老舊了吧，跟新建成的百貨美食街一定比不上的」。