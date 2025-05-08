車主拿報價單討4萬1！台灣特斯拉正式回覆　Cheap：打臉了

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記者鄺郁庭／綜合報導

高雄一名女學童近日搭乘Uber，途中水壺漏出約300ml的水，遭特斯拉司機索賠4萬1千元維修費。今（8）日台灣特斯拉官方回應正式曝光，網紅Cheap看了之後整理大意，「簡單說：打翻水 → 演壞車 → 要拆底盤 → 拿估價單去嚇人 → 特斯拉打臉」，不禁開酸「人家平偉先拆坐墊，你先拆底盤？」

看到台灣特斯拉的正式回應後，Cheap在粉專表示，「大意是說：司機自己跑來說：我後座打翻水了，車子會不會壞掉？我想要最徹底的檢查～把地毯掀開、底盤拆掉、內部通通看過那種。我們就說：『喔，那你要拆一堆東西，費用大概這樣』。」

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▲小學女童搭uber弄濕特斯拉，司機求償4萬。（圖／翻攝自當事人Threads）

值得注意的是，台灣特斯拉表示，司機貼出的只是預估價，車根本沒修也沒拆，「那張報價單是真的，但重點是：是你司機自己想拆，我們才給單，我們的車子沒那麼爛好嗎？」

Cheap忍不住總結整起事件的荒謬劇情：「打翻水 → 演壞車 → 要拆底盤 → 拿估價單去嚇人 → 特斯拉打臉。」還忍不住吐槽：「人家平偉（另一案例）先拆坐墊，你先拆底盤？」

貼文引發熱議，不少人也紛紛嘲諷，「我剎車皮壞了，我要拆坐墊！」「淋個雨不就要申請國賠了？」、「沒拆就想要拿錢？什麼道理」、「下雨天淋雨一次拆一次？」「整件事最糟糕的是，小女孩的陰影會多大，只是打翻水結果變成新聞，小孩以後坐車會不會有陰影」、「一杯水灑了要拆底盤？一桶水我都不想這麼麻煩好嗎？」