被詐騙盜片開投資群！Cheap一招「擊破抖音仔」卻更氣：欠揍嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙集團猖獗，百萬網紅Cheap表示，有人在抖音（TikTok）上盜用他的影片，還弄了一個「官方LINE群」，假扮得煞有其事，後來就開始在群組中問用戶持股狀況。遇到這種狀況，Cheap乖乖走官方申訴流程，一個月過去卻什麼說法都沒有。沒想到跟3C達人抱怨，對方一轉達，盜版帳號不到一小時就被秒殺，讓他超傻眼。

「擊破抖音詐騙仔。」Cheap在粉專表示，兩個月前就有粉絲提醒，抖音上出現盜用他影片的假帳號，甚至還搞了一個「官方LINE群」，在裡面裝熟聊天、問候粉絲，假扮得有模有樣。他乖乖走了抖音的官方申訴流程，卻一個月毫無進展，「屁都沒有」。

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更誇張的是，這個假帳號後來開始問群組裡的粉絲「持股狀況」，甚至鼓吹大家去買香港仙股，讓Cheap氣到噴髒話：「我X，就是投資詐騙」。眼看申訴無效，他轉而向3C達人「電腦王阿達」抱怨，抖音再不處理的話，他一定照三餐在網上噴爆該軟體。沒想到阿達一幫忙轉達給抖音公關，事情立刻有了轉變。

「啪～一個小時，盜版帳號就被秒殺」，Cheap直言：「原來不是不能處理，是他們根本懶得理你，除非你讓他們怕，欠揍嗎」。整起事件讓他氣憤直言，平台對一般用戶的申訴根本置之不理，只有當聲量大到可以讓他們擔心公關危機時，才會快速處理。