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傷心母親節！小象遭撞死「母象守屍寸步不離」　心碎一幕曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自中國報）

▲小象被卡車撞死，母象嘗試救出小象未果，守在小象屍體旁不願離去，直到天亮。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞11日凌晨發生5歲小象遭卡車撞死的事故，母象見狀一度發狂撞擊卡車車頭，不斷以鼻子觸碰並反覆嘗試救出小象未果，守候在小象屍體旁邊不離不棄直到天亮，似乎難以接受小象已經離開的事實。這心碎一幕在網路上瘋傳，不少網友呼籲加強野生動物與道路安全措施，以防類似事件重演。

@sinchewdaily 东西大道靠近蒂蒂旺沙休息站路段今晨发生罗里撞毙5岁小公象事故，由于母象紧挨着涉祸罗里久久不肯离开，事故一度造成交通严重堵塞。 霹州野生动物保护局局长尤索夫向星洲日报证实了罗里撞毙小象的事故，该局今晨3时30分接到投报后赶往现场查看，遭撞毙的小公象大约5岁。 他指出，野生动物保护局其实已经做了各种（尤其保护野象）的预防措施，当局在东西大道约17个路段安置布告牌，除此也与公共工程局合作在有关路段安装照明路灯，确保交通安全。 #星洲日报 #星洲网 #sinchewdaily #sinchew #sinchewtiktok #星洲tiktok #大象 #母象 #小象 #罗里 #撞毙 #守候 #不愿离开 #场面泪人 #痛失孩子 #东西大道 ♬ original sound - 星洲日报Sin Chew Daily ????????

中國報、星洲網等報導，這起事故發生地點鄰近宜力森林保護區，據信事發當下路旁草地有一頭大象正在覓食，突然間一頭小象衝出來，導致28歲卡車司機來不及煞車，撞上小象。這頭小象年約5歲，體重估達700公斤，在車禍發生後當場死亡。

目睹小象遭撞死　母象衝撞卡車

當時在場的母象情緒激動，朝卡車車頭撞過去，卡車司機並未因此受傷。警方於11日凌晨2時50分左右接獲報案，隨後警方尋求野生動物保護局援助。

▲▼ 。（圖／翻攝自中國報）

▲小象被撞之後，母象情緒激動，朝卡車車頭撞過去。（圖／翻攝自中國報）

依據現場畫面，母象不斷以鼻子觸碰並試圖拉出小象，但未見成效，就這樣守候在小象屍體旁邊，寸步不離直到天亮。這段畫面引發大批網友關注，不少人形容這是「最令人心碎的一刻」，呼籲強化野生動物與道路安全措施，以防類似事件重演。

這起事件也造成路段交通嚴重癱瘓，車龍阻塞逾2小時。野生動物局迫不得已朝母象注射麻醉針，把牠重新安置至安全地點，並把小象屍體掩埋處理。

▼母象守在小象屍體旁直到天亮，相關單位迫不得已注射麻醉針，並把母象轉移至安全地點。（圖／翻攝自中國報、星洲網）

▲▼ 。（圖／翻攝自中國報）

▲▼ 。（圖／翻攝自星洲網）

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