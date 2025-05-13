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台積電赴美削弱台灣影響力？　賴清德：合理正常經濟行為

▲▼賴清德出席 歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對台積電在美國加碼投資1000億美元，這是否會削弱台灣在全球半導體供應鏈中的影響力一事，總統賴清德近日接受《日本經濟新聞》訪問時表示，國際關注與支持台海和平穩定，並不完全是因為台積電，即使沒有台積電投資，許多國家依然支持台灣。他強調，台積電前往日、美、歐洲投資，是合理且正常的經濟行為，「只要不損害台灣利益，我都表示支持」。

賴清德在訪問中說，台灣位於第一島鏈，與中國正面對峙，如果台灣無法守住，中國的擴張野心將進一步擴大，對以規則為基礎的世界秩序造成破壞。

因此，賴清德認為，國際社會之所以關注台灣、支持台海和平與穩定，並不完全是因為台積電，即使沒有台積電的投資，許多國家依然支持台灣。

賴清德表示，台積電前往日、美、歐洲投資，是合理且正常的經濟行為。台灣是民主法治國家，企業可根據業務需求進行海外投資，只要不損害台灣利益，他都表示支持。

賴清德指出，台積電宣布赴美投資後，董事長兼執行長魏哲家曾與川普共同召開記者會，回國後也與他在總統府舉行記者會，向台灣社會說明。

賴清德說，台積電的研發中心仍設在台灣，並未更動台灣工廠計畫，也未受到影響。台積電赴美投資不會削弱其實力。他強調，台灣擁有半導體生產優勢，強烈希望與全球民主國家合作，推動下一波繁榮與發展。

對於台灣融入以美國為中心的供應鏈，有助於保障台灣安全？賴清德說，台灣對美出口產品主要包括兩類：一是資訊科技產品，二是電子零組件，這些都是美國推動再工業化與成為AI強國不可或缺的核心項目。

因此，賴清德表示，他提出「民主國家半導體夥伴關係倡議」，強調半導體是一個完整的生態體系（ecosystem）。日本擁有材料、製造設備與技術，美國擁有IC設計與行銷能力，台灣負責生產製造，荷蘭則提供設備。

賴清德說，台灣將憑藉其製造優勢，與民主陣營合作，建立不依賴中國的「非紅供應鏈（Non-Red Supply Chain）」，為全球未來繁榮與發展鋪路，並避免受到中國不公平傾銷所干擾，守護自由貿易秩序。

賴清德指出，台灣已與美國簽署「21世紀貿易倡議」、與英國簽署「貿易強化夥伴關係（ETP）協定」，也希望與日本簽署EPA，並持續深化與歐盟及其他地區的合作關係。

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