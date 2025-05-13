賴清德知習近平餐敘可能性低　釋善意喊對話交流、和平共榮拚經濟

▲總統賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對與中國的關係，總統賴清德近日接受《日本經濟新聞》專訪時表示，他知道中國國家主席習近平與他共進晚餐的可能性不高，但仍希望雙方能在對等尊嚴的基礎上進行交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流。他希望跟中國和平共存、共榮發展，在穩定關係的基礎上共同追求經濟成長。

《日本經濟新聞》指出，中國長期將賴清德視為「台獨派」並抱持敵意，但賴清德在2024年當選總統期間曾表示，自己最想共進晚餐的對象是中國國家主席習近平。他當時也說，希望能與習近平一同喝杯他最愛的珍珠奶茶，並傳達「戰爭沒有贏家」的訊息。

賴清德在接受《日本經濟新聞》訪問時表示，他了解習近平願意接受與他共進餐敘的可能性並不高，但他仍強調，希望雙方能在對等尊嚴的基礎上進行交流與合作，讓對抗轉化為對話，讓封鎖變成交流。

賴清德舉例，來自台灣的投資為中國社會創造了大量就業機會，帶來了穩定，進一步主張台灣社會一直都懷抱善意。他說，台灣企業不僅從對中國大陸的投資中獲益，也為中國經濟的發展做出貢獻。

最後，賴清德表示，他期待中國能理解，台灣人民所期望的是一個民主、自由並擁有基本人權的生活，並呼籲中國與台灣建立一個彼此尊重的關係。