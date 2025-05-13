王文洋桃花劫！　付「包養女」上千萬還被拍照錄音

▲王文洋與女兒王思涵同住御之苑豪宅，過著含飴弄孫的生活，近來因認親官司傷神。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，女方手中握有與王文洋往來時的錄音檔，內容提到已為王生下兒子，希望王文洋能照顧他們，分擔扶養、教育及生活等費用，也談到雙方往來過程及親密對話，更提及可以驗DNA等內容，若錄音內容為真，將來在法院審理時，也可作為男童是否曾受王文洋撫育的事證。

知情人士表示，王文洋雖無法確定男童是否為自己的親骨肉，但仍付了大筆現金給宋女，希望不要衍生其他風波，這段過程已被女方陳報法院，內容提到王付給宋女的金額應有數千萬元。

▲宋姓女子曾在交友網站徵包養，自稱是學生妹，不菸不酒，身高163公分。

宋女告訴友人，自己與王文洋交往時，曾獲得上千萬元現金，她拿到錢時將白花花的鈔票拍照存證，已委請律師遞交法院當證據，要證明王文洋有照顧過他們母子的事實。

▲王文洋面臨認親官司，擔心遭設局，已付出上千萬元現金給宋女。

王文洋與宋女相識當時已年近70歲，私下曾告訴友人，即便與小他近50歲宋女有過往來，曾給過錢，也有過親密行為，但自己年事已高，能否老來得子，心中存有疑問，加上王曾在1998年遭謊稱為他生下一女的林爰君（JOJO林）勒索320萬元，當時鬧得沸沸揚揚，後來林女因此遭判刑入獄，這次面對有人提告認親，一方面擔心遭設局，二方面也怕被子女責備，所以處理起來才會格外謹慎小心。



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