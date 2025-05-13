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秀王文洋名片！女主播曝當年被搭訕「下機一路聊到行李轉盤」

▲▼王文洋前往台北賓館故前總統李登輝追思會場致哀 。（圖／記者李毓康攝）

▲王文洋 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

身價千億的宏仁集團總裁王文洋遭提告確認親子關係訴訟，女主播廖芳潔在粉專秀出王文洋的名片，提到當年搭飛機被對方搭訕的過程，「他竟主動和我攀談，從下飛機一路聊到行李轉盤。」不過，後來對方一聽到她是記者後，隨即往後跳了一步，「所以這段對話，就在彼此尷尬又禮貌的微笑中結束了。」

廖芳潔在粉專表示，看到千億總裁的「十億桃花新聞」上了熱搜，她忽然想起多年前的一個小插曲。當年她難得過年出國，在機場一眼就認出王文洋父子，「奇妙的是，兒子坐商務艙，爸爸卻坐在經濟艙，剛好就在我附近。」下飛機時因通道塞住，她與王文洋短暫並肩，對方主動開口搭話，兩人一路聊到行李轉盤。

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身為記者的她，當下腦中只想著能不能順便挖到一則小獨家，「但他心裡想什麼，我就不得而知了。」聊著聊著，對方遞給她一張名片，到現在她還收著，「不是因為想聯絡他，而是——好朋友都知道我是一個很怕搭飛機的人，總覺得有些人身上帶著一種『福氣』。」

廖芳潔笑呼，她總覺得有些人身上帶著一種「福氣」，「像他，投胎精準，不知道他到底在生意上有什麼成就，但就身價千億，多有福氣啊！」因此對她來說，那張名片就像一張隨身的平安符，她一直留著、放在護照本。

有趣的是，後來王文洋問她，「妳做什麼的？」她坦承是記者後，王文洋立刻往後跳了一步，「畢竟他跟他兒子，當年可是新聞版面的常客——那時他兒子才剛被爆出緋聞。」所以兩人的對話，就在尷尬又禮貌的微笑中結束了。

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