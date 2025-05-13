豪門被訴認親有前例　辜振甫險被栽贓法院還清白

文／鏡週刊

千億身價王文洋遭遇認親官司索10億，豪門認親案最著名的是前海基會董事長辜振甫，他過世後，2005年才爆出婚外情產女疑案，當時65歲的鄧香妹對外指出她在年輕時懷了辜振甫骨肉，產下女兒張怡華，1994在女兒27歲時，找上辜振甫要讓女兒認祖歸宗，女兒也獲辜振甫撫育11年，但辜振甫次子辜成允隨即舉行記者會表示，堅信張怡華不是父親的女兒，並指鄧香妹母女恐嚇取財。

當年鄧女指辜振甫已付了她及張怡華4,200萬，1996年辜振甫還在台北內湖及中和，買了2棟市值2,500萬元的房屋送給她們母女；鄧女自1994年起向辜家要2億元，又於2004年開價1.2億元，辜家支付2,000萬元現金及4,000萬元本票，共6,000萬元，並且自2000年9月起每月支付20萬餘元，一共支付了46個月。

2005年1月辜振甫過世後，辜家認為鄧氏母女在辜振甫欲參加辜汪會談聲望正高時，趁機以爆料來要脅父親，辜家為避免辜振甫名譽受損才付錢息事寧人，不料對方需索無度貪得無饜，辜家在辜振甫過世後，不打算再付錢，雙方多次談判，辜家在過程中趁機拿走張怡華喝過的水杯，採集唾液與辜振甫子女進行DNA比對後，確認張怡華不是辜家血親，立即提告並求償。

2006年1月，鄧香妹在士林地院當庭下跪認罪，她與女兒分別被依詐欺等罪判刑5年及3年定讞，2010年8月張怡華已出獄，而鄧香妹因為罹患子宮內膜癌，獲免入獄服刑，已於2010年9月病逝。



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