無視民眾白眼！台女闖北海道裸湯偷拍　飯店嚴正回應了

▲陳姓女子遊北海道，竟偷拍飯店裸湯內部。（翻攝自陳女臉書）

圖文／鏡週刊

一名陳姓女子近日與杜姓丈夫赴日本北海道旅遊，入住當地知名的留壽都度假酒店。不料她竟無視館內浴場張貼的「禁止攝影」警示，擅自進入拍照，並將多張疑似拍到其他住客裸身泡湯的畫面上傳至網路，甚至被起底為「國寶級竹雕大師」陳春明的女兒。本刊進一步詢問留壽都度假酒店後續處理，訂房部也正式回應。

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▲泡湯的民眾怒視正在拍攝的陳女。（翻攝自陳女臉書）

陳姓女子3月才赴日旅遊，近日再訪北海道時竟在飯店浴場內違規拍攝，臉書貼出多達21張照片，疑似拍下男女湯區內他人裸身泡湯或淋浴畫面。更諷刺的是，其中一張還拍到「禁止攝影」標示，甚至有使用者當場白眼，卻未見她有所警覺。

▲陳女無視「禁止攝影」標示，依然在北海道知名飯店內偷拍使用浴場的民眾。（翻攝自陳女臉書）

許多網友湧入留言痛批：「太離譜了！禁止攝影寫得清清楚楚，也是基本的常識，這是犯法的行為，你還放上公開的網路」、「丟臉死了」。

▲鏡週刊詢問留壽都度假酒店，該訂房部獨家回應。

針對台灣旅客失格舉動，本刊詢問留壽都度假酒店，該訂房部獨家回應表示「親愛的貴賓您好：感謝您的來信通知，我們非常重視此事。我們已經將訊息轉達給相關人員，並要求她儘速刪除該則貼文。再次感謝您的關心與體諒。」



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