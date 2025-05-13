王文洋又老來得子？ 律師揭「生母消失」真相

記者劉邠如／台北報導

王文洋捲入親子認領官司，女方開價10億撫養費震撼各界。不過特別的是，這場官司不是由孩子生母出面，而是由「外婆」親上火線提告，引發外界熱議。對此，律師林智群受訪時一語道破其中玄機，直言「這其實是女方早就沙盤推演好的策略」。

林智群表示，按理說提起親子認領訴訟的，通常都是小孩的生母，但這次卻由外婆出面，主要是因為生母早已把監護權轉給外婆，由外婆成為孩子的法定代理人，合法具備提告資格。

外界質疑，生母是不是想拿外婆當「防火牆」，避免萬一認錯親被反告詐欺或恐嚇取財。對此，林智群直言，「沒這回事」，因為若真是惡意提告，法律責任還是追得到生母本人，外婆根本擋不了子彈。

真正的關鍵，其實是生母年紀太小、社會經驗不足，「大學都還沒畢業，一個20出頭的小女孩，怎麼可能打得過王文洋那麼大陣仗的律師團？」林智群認為，由年紀較長、社會歷練較豐富的外婆出面，是女方經過深思熟慮後最穩妥的策略。

至於女方開價10億元和解金，林智群更是搖頭直言「不可能」，他指出，王文洋過去已經給過幾千萬元，從法律邏輯來看，根本沒有再付出10億的必要。「小孩養到大，一年給120萬、給個10幾年，頂多也才上千萬，10億根本是天價。」他強調，哪怕王文洋現在掏10億和解，也不代表能「買斷」親子關係，因為等小孩成年後，還是可以再提認領之訴。

「這筆錢，王文洋給了，什麼都沒換到，誰會買單？」林智群預言，這場官司最後大概率不會和解，「走法院，驗DNA，一翻兩瞪眼」，才是真正的結局。

▲律師林智群分析兩方法律攻防 。（圖／林智群提供）

