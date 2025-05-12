板中將迎新校長！學生掛布條「不要威權、獨裁就滾」　原因曝光

▲板中新校長尚未報到，學生就高掛布條怒喊「不要威權校長！」（圖／翻攝自Facebook／靠北板中2.0，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市教育局4月底公布高中職校長異動名單，現任中和高中校長劉淑芬即將於8月1日接掌板橋高中，未料校長尚未上任，就引發部分板中學生強烈反彈。學生不滿劉過往在中和高中推動手機禁令、打壓學生自治等「威權作風」，在校慶暨園遊會當日於教學大樓外牆高掛抗議布條，高喊「板中不需要威權校長」、「淑芬若獨裁就滾出板中」，引發熱議。

學生在臉書社團「靠北板中2.0」發表聲明，直言劉淑芬是「網美型校長」、「標準官腔」，且相信「收了手機，成績會變好」的管理邏輯，是對學生自由的打壓。為此，他們要求新校長上任前應正式承諾三大原則：不剝奪學生自由、不干涉學生自治、不打壓學生權益，否則將展開持續抗爭。

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此次抗議獲得部分中和高中學生聲援，有人留言「劉淑芬是剛從我們學校離開的校長，個人建議是快逃」，並感嘆「逃不了，只能趕快畢業」。然而，板中內部也出現不同聲音，有學生認為抗議尚早，僅憑過去評價就大張旗鼓地反對，恐怕讓校園陷入撕裂；也有人擔心主導抗議的高三學長姐畢業後，留下的將是需面對後果的一、二年級學弟妹。

回顧劉淑芬的資歷，她自2021年起擔任中和高中校長，歷任永平高中、忠孝國中與尖山國中等校行政職務。即將走馬上任板中校長的她，面對尚未開學就席捲而來的學生反彈風暴，是否會有所回應或調整領導策略，引發各界關注。