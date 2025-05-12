從院所到山海間！護理師張雨潔11年照護路寫生命溫度

▲護理師張雨潔11年照護路寫下生命溫度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

5月12日是國際護師節，國際護理協會（ICN）今年以「有護理師才有未來，關懷護理師促進經濟成長」為主題，強調護理專業不僅是醫療照護的基石，更對社會與經濟發展有深遠影響。創世基金會亦在此節日向全台護理人員致敬，感謝他們長期守護植物人及重度臥床者，讓無數家庭得以安穩生活，也間接減輕國家長照與社會扶助的負擔。

創世基金會自成立以來已深耕植物人照護近40年，至今服務對象累計超過1萬8千戶家庭。基金會表示，這份溫柔而堅定的守護，背後是無數護理人員無日無夜的付出。來自花蓮的護理師張雨潔，自2014年加入創世，11年來從院內照護到現在的到宅服務，見證了許多家庭在困頓中找到力量的轉變。

張雨潔回憶，2017年起轉任到宅服務，最初因不擅駕駛而緊張不安，如今已能自信地穿梭山海之間，只為一戶戶需要幫助的家庭送去專業與安心。她坦言，長期臥床者因行動不便，常以擦澡代替洗澡，長期下來容易產生異味與皮膚問題，創世導入的「原床泡澡」技術，是一項翻轉照護品質的創舉。透過簡易設備，將病床改裝為可承水的臨時浴缸，不僅讓臥床者免於搬動的風險，也重新找回泡澡的舒適與尊嚴。

▲護理師張雨潔11年照護路寫下生命溫度。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在服務過程中，張雨潔印象最深的是某位外籍媳婦對婆婆的細心照顧。每次到宅前，她都已備妥防水墊、毛巾與溫水，與護理師一同完成泡澡流程。後來，在張雨潔的鼓勵與引導下，這位媳婦漸漸學會獨立操作原床泡澡，從一開始的害怕，到如今能從容應對，讓張雨潔感動不已。「我們不只是替他們做，更重要的是陪伴他們學會做，這就是創世到宅照護的價值。」她說。

隨著台灣於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口已突破420萬，照護需求日益增加。創世基金會2024年照顧對象達4,229人次，全年服務量超過35萬人次，其中到宅照護更比前一年成長20%，並拓展至金門、澎湖等離島，持續擴大照護版圖。

創世呼籲社會大眾關注護理專業的重要性，也誠摯邀請具備照護熱忱與使命感的專業人士加入行列，成為守護弱勢植物人及家庭的重要力量。洽詢與報名專線：(089)220-848。