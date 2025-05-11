台東聖十字架療養院歡度母親節　音樂與愛玉香氣飄滿

▲溫馨母親節！療養院送花送甜點。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一年一度的母親節，台東縣聖十字架療養院洋溢著溫馨歡樂的氣氛。關山鎮救國團於5月舉辦「音樂療癒」活動，為院內長者獻上康乃馨、美味甜品與現場音樂演奏，陪伴無法返家的院民度過一個感動滿滿的節日。

活動當天，療養院內安排了由「縱谷薩克斯風樂團」帶來的現場演奏。除了固定參與演出的薩克斯風女子雙人組——陳雪萍與李采娟之外，另有三位團員特別加入擴大演出陣容。樂團演奏涵蓋早期懷舊金曲與輕快樂章，院民們雖多數行動不便，但仍開心地揮舞響板、跟著節奏打拍子，展現滿滿活力。

除了音樂演出，活動現場也準備了應景的康乃馨與清涼甜品愛玉，供長輩與照服人員一同享用。其中，鹿野「茗藝茶園」老闆娘柯麗清特別捐贈康乃馨花束與愛玉，為療養院增添節慶氛圍；而同時也是薩克斯風演奏者的陳雪萍，來自自家經營的蜂園，當日一早還親手製作花粉蛋糕，向長者們獻上母親節的誠摯祝福。

聖十字架療養院院長高德蘭表示，部分院民於母親節當天由家人接回同樂，無法返家的住民則由院方安排特別活動，希望透過音樂、美食與陪伴，讓他們同樣感受到節日的溫暖與關愛。

關山鎮救國團會長周福安指出，「音樂療癒」活動已成為院民們每月最期待的時光，而母親節更是充滿情感交流的重要時刻。此次活動除了有來自在地企業的支持，救國團委員蕭富才更偕同妻子現場擔任志工，除協助分送餐點，也當場捐款支持修女們長年對長者的照護工作。

這場集結音樂、社區參與與愛心的節慶活動，不僅溫暖了在場每位長者的心，也展現出台東在地團體共同守護老年照護的力量。

▲溫馨母親節！療養院送花送甜點。（圖／記者楊漢聲翻攝）