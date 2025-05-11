南島文化橫越太平洋　台東舉辦航海技術與造舟經驗分享會

▲台東舉辦航海技術與造舟經驗分享會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一場橫跨太平洋的文化旅程，為台東帶來珍貴的國際交流。為深化與南島語系國家的文化連結，台東縣政府今11日舉辦「海洋文化領航－南島國際交流活動」造舟文化分享會，邀請來自關島、密克羅尼西亞與台灣的三位重量級航海者，分享他們的造舟經驗與無動力航行智慧，吸引不少民眾前來聆聽。

活動講者包括關島資深航海家與獨木舟工匠 Ronald Acfalle、來自密克羅尼西亞的傳統領航大師 Sesario Sewralur，以及長年關注原住民族海洋文化的台灣紀錄片導演張也海．夏曼。三人各自從不同文化脈絡出發，向聽眾介紹南島民族如何以星象、風向、潮汐與海流等自然元素為導航工具，進行長距離的跨洋航行。

此次活動源自縣府與海洋委員會共同推動的「南島文化傳統舟船國際交流活動」，並與帛琉的密克羅尼西亞航海協會合作，促成傳統無動力帆船 Alingano Maisu 號於4月20日自帛琉啟航，航程歷時約三週、橫越太平洋，最終抵達台東。這艘帆船完全仰賴傳統技術操作，航行全程不依賴現代導航設備，是對祖先航海智慧的實踐，也是文化傳承的具體展現。

台東縣長饒慶鈴在活動中表示，台東擁有豐富的南島文化資源，包括蘭嶼的拼板舟、阿美族的竹筏傳統技藝等，縣府持續在東海岸莿桐部落推動「海洋學習基地」建置，培育新一代的造舟與航海人才。她也指出，Alingano Maisu的到訪，不僅象徵著文化的跨海連結，更開啟南島世界與台東在地文化對話的新契機。

會中，擁有35年航海經驗的Sesario Sewralur分享此次航行過程，並強調傳統航海技術中，自然觀測能力與團隊合作精神同樣重要。他目前於帛琉社區學院任教，致力於培育年輕一代的傳統航海人才。來自關島的Ronald Acfalle則介紹查莫洛族文化與帛琉舟船技藝，並分享自己復振族群航海身份的心路歷程。

台灣導演張也海．夏曼則透過自身紀錄片《尋路航海》的創作經驗，分享台灣原住民族與海洋的深厚關係。他表示，原住民族的造舟過程不僅體現技術，更承載對自然與祖靈的尊重，是一種文化與精神的延續。

活動當日適逢母親節，饒慶鈴縣長也特別準備康乃馨鮮花，於中場休息時間贈予67歲、為此次航行唯一女性水手的 Carr Andrea Yamaoka，稱讚她的堅毅與勇氣，並祝福她母親節快樂，為整場活動增添溫馨氣氛。

透過這場國際性的造舟文化分享會，台東向世界展現其深耕南島文化的努力，也讓更多民眾認識傳統航海智慧的價值與魅力，為南島語系文化的延續與推廣持續注入活力。