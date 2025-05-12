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寵物包掛脖求和奪命！鉛球冠軍殺女友後自殘　高大成：恐為了脫罪

▲▼ 。（圖／資料照）

▲法醫高大成認為，若詹男心思縝密，犯案後自殘可能是想未來在法庭上，以自己在案發時無法控制自己、情緒失控等情，來請求法官寬恕。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市24歲詹姓男子曾是校內鉛球冠軍，10日下午不甘18歲詹姓女友執意分手，以歸還寵物鼠為由將詹女約出見面後，疑求和遭拒情緒失控，將裝著寵物鼠的寵物外出包包掛在詹女頸部，趁詹女行動受限時，持預藏的15公分水果刀刺向詹女，詹女因體格差異太大，完全無法抵禦體育科班出身的詹男，慘死刀下，隨後詹男又持刀自刺4刀，但未危及生命，目前在加護病房觀察，預計明（13）日轉普通病房，將接受警方訊問。

針對詹男自殘行為，法醫高大成提出看法，高大成表示，若詹男心思縝密，犯案後自殘可能是想未來在法庭上，以自己在案發時無法控制自己、情緒失控等情，來請求法官寬恕。

高大成認為，詹男並非真的想死，若詹男真的是抱著玉石俱焚的想法（一起死），不會選擇刺自己胸口而非其他致命部位，因為刺胸口多半會感到痛而縮手，詹的行為多半是用於發洩情緒。高大成也預言，可能過不久詹就會意識到自己犯行嚴重，進而申請精神科鑑定，想以自己精神錯亂來脫罪。

據查，詹姓男子大學時期就讀台中某科大，曾在校內鉛球比賽獲得冠軍，體格壯碩，目測體重逾百公斤；詹女就讀北部某高中，先前擔任校內儀隊副社長，成績優秀，體型窈窕。2人在詹女高一左右發展戀人關係，交往約3年。

▲▼ 。（圖／翻攝學校臉書）

▲詹男是校內鉛球冠軍，詹女是儀隊副社長，2人體格差異明顯。（圖／翻攝學校臉書）

近期詹女提出分手，詹男數度挽回遭拒，詹男以歸還寵物鼠為由，約詹女在台中見面，10日下午2時許，詹女由男性友人陪同，從桃園南下台中至詹男租屋處。

2人見面後，詹男仍想求復合，但詹女去意已決，不願和好，交談過程中，詹男將寵物外出包掛在詹女頸部，此時仍在求和，詹女依然執意分手，詹男瞬間惱羞成怒，持預藏的水果刀當街猛刺詹女2刀，導致詹女大量出血死亡，連掛在脖子上的寵物包，都沾有不少血跡。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲寵物外出包沾有血跡。（圖／記者白珈陽翻攝）

詹男雖也自刺4刀，但傷口不深，預計明天從加護病房轉普通病房，將正式接受警方詢問。另外，詹男攜帶在身上的有2把刀，1把為水果刀、1把為折疊刀，根據最新鑑定結果，折疊刀疑似未沾有血跡，詹男用於犯案、自殘的疑為同1把水果刀，詳細情形，有待詹男的警詢結果以及最終鑑定結果出爐，才能釐清。

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