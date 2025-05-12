寵物鼠誘殺18歲小女友！鉛球金牌醒了　母進加護病房幫擦澡

▲拿寵物鼠為由誘殺前女友的詹姓男子，犯案後自殘經手術後進加護病房觀察，預計明天將轉普通病房。（圖／翻攝該校臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中市南屯區日前驚傳情殺案，一名曾拿下鉛球比賽冠軍、已大學畢業的24歲詹姓男子，想和已經分手的18歲詹姓小女友復合不成，竟以交還寵物鼠誘騙前女友見面，一怒之下竟拿出暗藏的水果刀將小女友活活刺死，另再拿一把折疊刀自殘。事後詹男被送醫救治後轉加護病房插管治療，但據悉，詹男今天已經清醒、移除呼吸器，詹男母親也進加護病房幫兒子擦澡。

據悉，詹男與詹女兩人交往3年，疑對未來無共識，3月份兩人分手，但詹男對詹女念念不忘，以兩人飼養的寵物鼠為由，將詹女從桃園約到台中談判，未料過程中雙方一言不合，詹男拿出水果刀猛刺詹女，之後又持摺疊刀自殘，詹女當場死亡，詹男身上則有4處刀傷，經手術後轉加護病房治療，警方也派員戒護。

今天詹男已經移除呼吸器，預計明天早上轉到普通病房，但目前人仍呈現昏沉狀態，溝通尚有語無倫次的情況，警方將等詹男情況好轉後製作筆錄。

根據警方調查，詹男是台中某科大畢業，還曾是校內鉛球比賽冠軍，體型壯碩、力氣大；而詹女是某高中儀隊副社長，在校成績優異，已經考取大學，下月就要畢業，美好青春才正開始，沒想到只因為前男友不甘心分手，手刃女友，讓詹女生命就此畫下句點。