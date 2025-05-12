2男南下高雄尋仇！知名碗粿店附近砍人　躲摩鐵被逮

▲警方在汽車旅館將涉案街頭行兇的許姓、李姓男子拘提到案。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區9日晚間發生持刀傷人案件，36歲趙姓男子與21歲林姓友人在建國二路某餐廳用餐時，突遭25歲許男及27歲李男持刀攻擊。趙男右手臂及右大腿遭砍傷，當場血流如注，經送高醫急救後意識清醒，無生命危險，警方經72小時追緝，12日中午於苓雅區某汽車旅館將涉案行兇的許姓（25歲）、李姓男子（27歲）拘提到案，全案依殺人未遂罪嫌移送法辦。

據了解，涉嫌行兇的許姓、李姓男子疑似從北部南下高雄尋仇，在三民區建國二路一家知名碗粿店附近與被害人趙男相遇，兩人隨即拔刀砍殺趙男，許、李犯案後立刻逃逸。

案發後三民一分局立即與刑警大隊組成專案小組，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。經調閱上百支監視器及分析犯嫌逃逸路線，鎖定涉案車輛特徵，12日中午12時許持高雄地檢署核發拘票，在苓雅區憲政路某汽車旅館攻堅逮捕許、李2嫌，現場查扣作案衣物等證物。

據透露，趙男與許嫌原為舊識，雙方因長期嫌隙埋下心結，日前飲酒時再度爆發口角衝突，導致許嫌夥同李嫌預謀犯案。全案偵訊後依殺人未遂、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方將進一步釐清犯案動機及是否涉其他共犯。