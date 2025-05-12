台南失智婦迷路「流浪街頭近1月」！暖警找到她　母親節平安回家

▲楊婦4月17日外出後迷路失聯，在街頭流浪近一個月。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

南警二分局海安派出所巡邏員警顏呈叡及嚴士傑昨(11日)清晨6時許，在中西區中正路與金華路口發現一名蹲坐路旁的55歲楊姓婦人。婦人雖無外傷，但身體虛弱，疑似失智。經警方積極調查，確認其為失蹤人口，並迅速聯絡家屬，讓婦人在母親節這個特別的日子平安返家團圓。

據了解，楊姓婦人住在南區，患有輕微失智，平時喜歡獨自外出散步及撿拾資源回收。她於4月17日外出後迷路，流浪街頭近一個月。家屬原以為她會在住家附近徘徊，尋找未果後於5月5日向轄區派出所報案。所幸警方巡邏時發現婦人，並透過監視器及失蹤人口資料比對確認身分，迅速通知家屬到派出所接回。

家屬見婦人平安無事，激動地向警方致謝，並表示非常感激南警二分局的積極協助。楊姓婦人從南區走到中西區，所幸未發生意外，能在母親節這天平安返家，讓家人感到格外溫馨。

南警二分局提醒民眾，家中若有失智長輩，應多加留意看顧，避免其單獨外出。建議向警察局申請自願捺印指紋建檔，以利協尋需求時能快速辨識身分，減少走失風險。

▼台南暖警循線找到楊婦，讓她在母親節這天平安返家。