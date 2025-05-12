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點出「醫學系男生」6大特點！竟一票人喊超準：全中是怎樣

▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友因就讀科系的緣故，認識許多醫學系男生，發現他們的行為、想法其實蠻統一的，並歸納出6大特點。PO文掀起熱烈回響，一票醫學系網友震驚表示，「覺得超準！全中！」當然也有人不以為然，坦言「沒有什麼薪資中上就行，還是期待旗鼓相當或薪水至少有自己七八成的對象。」

女網友日前在Dcard發文提到，自己雖非護理系，但因科系的關係，認識蠻多醫學系男生；同時，她形容他們像是NPC一樣，不論行為還是想法，都滿一致的，其中包括以下6點：

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▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

1.他們其實也會看另一半學歷。他們不是歧視，是害怕生活圈差太多，還有太難溝通，就算女方外型亮眼，也可能只是在一起玩玩，沒想到未來。

2.授袍典禮必放頭像。

3.身邊醫學系男生的擇偶標準，可以參考日本女生，外表要可愛或漂亮，他們很看臉，不太能接受普通，至少要中上，同時個性要好、獨立、溫柔，會煮飯加分，不可以躺平，薪水中階就可以。

4.大部分跟媽媽關係都還不錯。

5.明確知道自己的優勢，就算單身也不將就。

6.不會歧視護理師、醫檢師，並且覺得是工作夥伴，但也不太會列入交往對象。

PO文釣出一票醫學系網友，驚呆表示「X妳偷窺我，全中是怎樣」、「我覺得偏準欸！原PO有沒有考慮也來寫一篇女生的」、「講到我了」、「沒放授袍照的感覺就系上邊緣人」、「有中喔！日女真的頂，可愛又溫柔」、「授袍照外覺得算準」、「雖然不想認同，但仔細想想好像說得對，只差在我沒放授袍照當頭貼」、「跟媽媽關係好錯了嗎」、「全中，有夠狠」、「跟媽媽關係不錯，直接笑出來」、「日系女讚」。

▲文章釣出許多醫學系網友。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼文章釣出許多醫學系網友。（圖／翻攝自Dcard）

▲文章釣出許多醫學系網友。（圖／翻攝自Dcard）

同時，也有醫學系伴侶回應道，「超媽寶！男友都嗆我說，如果不是媽媽從小什麼事都幫他做得服服貼貼，哪有那麼多時間念書考醫科，而且感覺很多都有處女情節」、「3-6中。我老公身邊同事、朋友，大多另一半還是女醫，醫生另一半幾乎高學歷，律師、法官、工程師，沒看過另一半是私校的，至少中字輩以上，而且醫生也會看對方家庭，家庭背景單純，家境至少小康」。

不過，也有人搖頭直呼，「出社會後，也能接受一般精緻網美，不要拿我的錢買包就好，出國不能落下我」、「多數都沒有說中」、「每個人都不一樣吧」、「我的職場上，也有不少醫生跟護理師結婚喔」。

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