公車門口「禁止站立」卻有扶手　司機解答！

▲公車門邊有禁止站立的警示，以防民眾被門夾到。（圖／Threads／@t.i.n.g_0827）

文／CTWANT

公車、捷運是不少上班族所搭乘的大眾交通運輸，尖峰時刻人潮常會滿到車門邊，為了民眾安全，公車車門地板都會寫著「禁止站立區」，以防民眾被門夾到。如今有網友好奇發問，禁止站立區為何會有扶手可以抓，貼文竟釣出公車司機拍影片解答，讓大批網友笑翻：「你不要特別拍影片打臉。」

一名網友在Threads上發文指出，「禁止站立區為什麼還會有握把讓你扶」，並附上公車車門地板寫著禁止站立區的圖片。

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對此，大批網友無奈回應，「有沒有一種可能，是讓人上下車的時候扶的」 、「禁止游泳的地方為什麼會有救生圈」 、「握把是給上車行動不便的阿公阿媽使用的」 、「我是可以走路但必須用拐杖的身障人士，沒有那邊的扶把，我沒辦法上下車」 、「那樓梯也禁止長時間站著，你要不要把扶手拆了。」

▲公車司機拍影片現身解答。（圖／Threads／@wangwill881）

此外，貼文還釣出一名公車司機，實際拍影片回應，整段影片沒有說一句話，以行動來表示，扶手是給乘客上下車用的，獲得4萬多名網友點讚，網友們紛紛表示，「司機的示範一下淺顯易懂」 、「此時無聲勝有聲」 、「謝謝司機大哥專業展示」 、「讓我想到那個黑人打臉影片」 、「我看人家說才知道原來你是司機在示範，超酷！我本來以為是AI」、「欸不是啊哪裡司機有那麼帥又幽默的。」

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