新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

▲繼咖哩飯「拌與不拌」後，如今醬汁放左還右也掀起討論。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

咖哩飯除了是台灣人愛吃美食，「拌不拌」也經常引發兩派擁護者論戰，不料如今又有新的派系戰爭出現。一名網友分享，他近日和朋友去買咖哩飯回家享用，正要開動時朋友竟對他把咖哩醬放左邊有意見，認為右撇子的人「應該把醬放右邊」，讓他相當震驚「原來咖哩還有分左右派？」貼文一出，引發熱烈討論。

一名網友在Threads發文表示，他與一位同樣偏好不拌咖哩飯的朋友近日去買了咖哩飯，帶回家準備開動時，友人卻對他把咖哩醬放在左邊大有意見，認為「（醬）放右邊沾著飯吃才順手，右撇子的人都應該要這樣放」，甚至還仔細說明，吃咖哩飯應該先挖醬再挖點飯，最後放入口中，這樣剛好順時鐘繞一圈，「（醬）放在左手邊會很不順」。

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原PO聽完後，不禁納悶「什麼時候又開啟了新的咖哩流派？醬放左邊或右邊也有關係嗎？」貼文一出，馬上引發不少網友爭論，認為「左邊合理，先飯再醬比較好挖，順序相反的話很奇怪」、「放左邊，這樣挖中間往左滑可以裹到一堆醬」、「我覺得放右邊吃起來比較順欸」。

事實上，咖哩醬汁放左還右的話題去年就曾在日本社群掀起激烈討論，當時甚至有4641名網友參與投票，最終結果為48.5％的人投給了「右邊派」，30.1％的人投「左邊派」，而另有19.3％及2.2％的網友分別投給「全淋派」和「分裝派」。