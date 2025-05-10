　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

▲繼咖哩飯「拌與不拌」後，如今醬汁放左還右也掀起討論。（示意圖／資料照）

▲繼咖哩飯「拌與不拌」後，如今醬汁放左還右也掀起討論。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

咖哩飯除了是台灣人愛吃美食，「拌不拌」也經常引發兩派擁護者論戰，不料如今又有新的派系戰爭出現。一名網友分享，他近日和朋友去買咖哩飯回家享用，正要開動時朋友竟對他把咖哩醬放左邊有意見，認為右撇子的人「應該把醬放右邊」，讓他相當震驚「原來咖哩還有分左右派？」貼文一出，引發熱烈討論。

一名網友在Threads發文表示，他與一位同樣偏好不拌咖哩飯的朋友近日去買了咖哩飯，帶回家準備開動時，友人卻對他把咖哩醬放在左邊大有意見，認為「（醬）放右邊沾著飯吃才順手，右撇子的人都應該要這樣放」，甚至還仔細說明，吃咖哩飯應該先挖醬再挖點飯，最後放入口中，這樣剛好順時鐘繞一圈，「（醬）放在左手邊會很不順」。

[廣告]請繼續往下閱讀...
在 Threads 查看

原PO聽完後，不禁納悶「什麼時候又開啟了新的咖哩流派？醬放左邊或右邊也有關係嗎？」貼文一出，馬上引發不少網友爭論，認為「左邊合理，先飯再醬比較好挖，順序相反的話很奇怪」、「放左邊，這樣挖中間往左滑可以裹到一堆醬」、「我覺得放右邊吃起來比較順欸」。

事實上，咖哩醬汁放左還右的話題去年就曾在日本社群掀起激烈討論，當時甚至有4641名網友參與投票，最終結果為48.5％的人投給了「右邊派」，30.1％的人投「左邊派」，而另有19.3％及2.2％的網友分別投給「全淋派」和「分裝派」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 4046 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因
「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名
談判前開第一槍！川普鬆口對中關稅「降到80%」　決定權在他
大S生前善舉曝光！　獨居盲翁臨終掛念「熙媛常送飯給我」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

白沙屯進香轎班「為何穿『勇』字衣」　內行人解釋背後原因

史上新低！4月僅8684名新生兒　人口連續16個月負成長

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！學生控老闆態度差　店家回應了

大罷免成功「5天假會收回？」他擔憂　PTT鄉民都給同一個答案

不只能幫減重！營養師曝「黃瓜8好處」超強

香燈腳注意！天熱＋走路久「小心2病找上門」　醫曝3招健康追媽祖

阿聯酋航空來台招募空服員　月薪上看8.8萬

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

高球俱樂部無照營業竟還北上陳情　高市府怒轟：危害市民安全

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

aespa Winter後台麥克風沒關 「直播全放出」超崩潰XD

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

「放假再+5」三讀通過　表決紀錄反對名單曝

【聽見阿嬤呼喚】白沙屯媽祖突衝回「3進3退」停駕民宅

小小勇腳乖巧等鑽轎底 　超萌模樣融化網友❤

新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

白沙屯進香轎班「為何穿『勇』字衣」　內行人解釋背後原因

史上新低！4月僅8684名新生兒　人口連續16個月負成長

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！學生控老闆態度差　店家回應了

大罷免成功「5天假會收回？」他擔憂　PTT鄉民都給同一個答案

不只能幫減重！營養師曝「黃瓜8好處」超強

香燈腳注意！天熱＋走路久「小心2病找上門」　醫曝3招健康追媽祖

阿聯酋航空來台招募空服員　月薪上看8.8萬

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

高球俱樂部無照營業竟還北上陳情　高市府怒轟：危害市民安全

巴基斯坦拿客機當盾牌　以飛彈、無人機攻擊印度

「性感女神」席德妮史威尼滿身血回家　《回聲谷》茱莉安摩爾為女藏屍

張藝退出會外賽評審！金穗「最佳演員」出爐　朱芷瑩頒完獎自己得獎

騎車遭電纜擊中斷頭亡　行人目擊「頭顱滾動」嚇傻

員工偷走「1億多元存貨」！害上市公司EPS蒸發0.6元

范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

新戰場開打！咖哩飯「醬汁放左還右」吵翻　4600人投票出爐

法國總統最新座車「DS N°8正式亮相」！首位使用電動車共和國元首

快訊／傅崐萁管家100萬元交保！要戴電子腳鐐　北檢說明原因

色人妻新婚不久就出軌！誘惑男同事「小朋友才戴套」：把你榨乾

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

生活熱門新聞

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

拉麵名店用餐「碗底撈出螺絲」！店家回應

白沙屯轎班為何勇字衣　內行人曝原因

2歲女童「窩UNIQLO外套裡」便便！爸稱讚

下半年「多放3國定假」請假攻略來了！

領低收補助「爽出國、買最新iPhone」　律師曝3招反制

冷氣開1功能！能源署搖頭：耗電量高出2倍

誠品宣布3年半門市熄燈！最後營業日曝光

史上新低！4月僅8684名新生兒

曝男生愛內射「3原因」！最美博士搖頭了

UNIQLO西門店驚傳關閉　最後營業日曝

即／高雄大規模跳電！科技園區、高鐵左營都受影響

被問來自中國？她回Taiwan　老闆反應超真實

更多熱門

相關新聞

公車門口「禁止站立」卻有扶手　司機解答！

公車門口「禁止站立」卻有扶手　司機解答！

公車、捷運是不少上班族所搭乘的大眾交通運輸，尖峰時刻人潮常會滿到車門邊，為了民眾安全，公車車門地板都會寫著「禁止站立區」，以防民眾被門夾到。如今有網友好奇發問，禁止站立區為何會有扶手可以抓，貼文竟釣出公車司機拍影片解答，讓大批網友笑翻：「你不要特別拍影片打臉。」

搭捷運喝水！車廂廣播「呼叫保全抓人」　兩派戰翻

搭捷運喝水！車廂廣播「呼叫保全抓人」　兩派戰翻

網傳陳菊死訊　高醫火速澄清：非事實

網傳陳菊死訊　高醫火速澄清：非事實

見味噌湯「2配料」他傻眼！大票超愛：台式讚

見味噌湯「2配料」他傻眼！大票超愛：台式讚

洪總「探頭」哏圖引熱議

洪總「探頭」哏圖引熱議

關鍵字：

咖哩飯網友討論左右派飲食文化新興流派

讀者迴響

熱門新聞

櫃姐悶殺２兒女！判決揭孩子最後一刻睜眼　仍遭狠掐亡

民進黨為何不挺5天假？沈伯洋給4原因

快訊／全國放假4+1「聖誕節也有」　立院三讀紀念日及節日實施條例

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁

控AJ哥「關直播打人」　弱勢男挨揍委屈曝緣由

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了

鋒面即將抵達！雨彈今晚狂轟「周末雨最大」　高溫驟降10度

網紅爸讓女兒躲UNIQLO展示櫃大便　警方出手了

小甜甜求復合千字文曝光　前夫宋晉賢13字回應了

少女約砲見本尊後悔「不想要」　仍遭強奪初夜硬上2次

女童躲展示櫃大便Uniqlo回應了

大罷免成功「5天假會收回？」PTT鄉民給1答案

傅崐萁管家100萬元交保！北檢說明原因

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

更多

最夯影音

更多

【媽祖超暖】母親節前夕信眾送康乃馨　媽祖這動作成最溫馨風景

李多慧坦言「不愛站C位」　「擔心被說耍大牌？」：我不是！

【粉紅超跑開衝！】媽祖鑾轎飆速狂奔 信徒警察快走→小跑步

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

金宣虎示範「歪頭Wink」　曝靈感來自他的狗(？)

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面