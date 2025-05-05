威脅孩子的媽「一起下地獄」！呂秋遠FB被洗版　悄關閉留言功能

▲律師呂秋遠。（圖／翻攝網站／宇達經貿法律事務所）



記者施怡妏／綜合報導

律師呂秋遠被小孩生母爆料逼墮胎，還冷血的說「這是受精卵」，目前呂秋遠對此還無回應，但他悄悄將「老來得子」文章刪除了，近來生母林女在臉書一連串的爆料，大批網友湧入呂秋遠臉書洗版，今（５）日被發現，呂秋遠悄悄把臉書的留言功能關閉，引發熱議。

有網友發現，呂秋遠不僅刪除「老來得子」的文章，還悄悄關閉粉專留言功能，引發熱論，「結果下面還有人在留言加油，問號？」「敢做不敢當」、「原本還想凹老來得子，沒想到對方繼續爆」、「要就全關閉避風頭，還扯剴剴案更增虛偽」、「重點是做完這些事連扶養費都不給」。

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林女近期在臉書發出許多篇文章分享心情，揭露呂秋遠在得知對方懷孕後，曾多次要求對方「拿掉孩子」，甚至將其稱為「受精卵」，且呂秋遠自稱是「被害人」，卻從未關心過她的身體狀況，甚至不願面對孩子的存在。

林女細述整個認領過程，拿到DNA報告後，以為很快就能完成認領，但呂秋遠卻裝死不願面對，她只好訴諸法律。林女也提到，在接受媒體採訪前，孩子的父親奪命連環扣，給她「兩條路」阻止她公開受訪，第一是公開兩人對話紀錄，「一起下地獄」，或共同扮演友善父母角色。

林女透露，兩人曾協議共同陪伴孩子成長，但呂秋遠卻以憂鬱為由拒絕探望孩子，反而忙於上廣播節目和出國旅行，讓她感到失望，「到這裡，媽媽清醒了。網紅律師不會愛小孩的，也不會陪伴孩子成長的，只要風頭過了，他會轉身就走，繼續四處招搖撞騙，孩子永遠不會在他人生排列順序裡。」