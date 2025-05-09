女同學領低收補助「爽出國購物、買最新iPhone」！律師曝3招

▲領補助的女同學竟頻繁出國。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

為了讓所有人都可以維持正常的生活水準，家境貧困的民眾可以申請低收入戶，得到政府的津貼補助，就有網友指出，班上有位女同學是低收入戶，卻拿著最新款的iPhone，寒假還飛去日本、韓國購物，文章掀共鳴。對此，律師林智群給出3建議，「大動作抓一次大家就不敢了」。

網友在Threads的貼文，女同學領低收入戶補助，卻拿著最新款iPhone16，寒假飛日本飛韓國購物。貼文底下也有網友分享，「我同學領低收，他們暑假去沙漠騎車，全台北市的某個產品幾乎都是他們家做的，我很好奇低收到底怎麼辦到的」。另一位網友回覆，「就父母離異，其中一個沒財產，可是名下有很多股票車與房子都是另一個家長名下」。

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林智群律師截圖PO在臉書，「不是說低收家庭沒資格出國，而是頻繁出國的生活型態，不會是低收家庭的常態。哪可能一天到晚跑日本美國歐洲，一邊說我低收喔，怎麼可能！」林智群律師給出3個建議，第一個是建立檢舉機制；第二是，相關單位在審核低收入資格時，應主動調閱申請人的出入境紀錄。

第三點是，如果抓到假低收入，申請者跟里長（如果有認證的話）也要用使公務員登載不實處理。林智群律師表示，「你里內的民眾是圓是扁你不知道？不知道還認證他們收入很低？這個跟死人連署一樣，大動作抓一次大家就不敢了」。

貼文掀起熱論，「沒有扣繳憑單的工作，通常都賺很大」、「沒錯~還有低收領著許多餐費補助，但孩子卻上音樂班，然後學最貴的樂器，買的樂器也是10幾萬起跳，還可以自費出國參加活動營，然後餐費補助拿去跟同學換現金」、「小時候一堆開著名車的，透過村里長的認證，還能領低收獎學金咧」、「好像還沒認識到領低收入戶，真的是很窮的人，支持檢舉制度」、「也可以低收不給金錢，給抵用券、食品券等取代」。

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